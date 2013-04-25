港报社评：创新忽略保安，损投资者利益--星岛日报4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
美国股市前日惊魂闪插，是微博黑客和高频交易双鬼拍门之作，展示网络作为军事、经济和外交战场产生的重大威力。 事缘美联社的Twitter帐户被黑客入侵，发表了白宫两处爆炸和总统奥巴马受伤的推文，杜琼斯工业平均指数迅即急挫145点，股市市值消失了1%，华尔街的纸上财富在两分多钟内蒸发了一万五千多亿港元。虽然股市几分钟后即因美联社和白宫澄清反弹，但一些自动止蚀盘和打靶牛证的投资者，已经冤哉枉也损失不菲。 今次有号称「敍利亚电子部队」者为今次偷袭「领功」，显示网络和高频交易是美国金融安全的薄弱环节。美国证监会本月初才公布，认可美国企业，可以在Twitter和facebook等社交网站发布财务报告等声明，一如在公司网页一样，展示了拥抱新媒体与时并进的一面，却忽视了这些媒体资讯可靠性的风险。 触发证监会作出这决定的，是观影网站Netflix行政总裁黑斯廷斯在个人facebook专页透露，公司每月出租观影时数首越十亿，证监会调查这家上市公司，是否选择性披露股价敏感资料，由于Twitter和facebook在美国已经广泛应用，证监会决定与传统媒介一视同仁。 茉莉花革命催生敍利亚内战，今次是否亲政府的「敍利亚电子部队」「反攻」美国，尚待调查。事件显示在经济上，黑客可以利用这平台混淆市场视听渔利；外交军事上，则可以透过网络战扰乱金融市场。 推特在本港的应用不算广泛，本港证监会无意接纳作为上市公司公布股价敏感消息的平台。作为金融中心，在接纳创新技术方面，保安显然应作头号考虑。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。