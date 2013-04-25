港报社评：创新忽略保安，损投资者利益--星岛日报4月25日

美国股市前日惊魂闪插，是微博黑客和高频交易双鬼拍门之作，展示网络作为军事、经济和外交战场产生的重大威力。 事缘美联社的Twitter帐户被黑客入侵，发表了白宫两处爆炸和总统奥巴马受伤的推文，杜琼斯工业平均指数迅即急挫145点，股市市值消失了1%，华尔街的纸上财富在两分多钟内蒸发了一万五千多亿港元。虽然股市几分钟后即因美联社和白宫澄清反弹，但一些自动止蚀盘和打靶牛证的投资者，已经冤哉枉也损失不菲。 今次有号称「敍利亚电子部队」者为今次偷袭「领功」，显示网络和高频交易是美国金融安全的薄弱环节。美国证监会本月初才公布，认可美国企业，可以在Twitter和facebook等社交网站发布财务报告等声明，一如在公司网页一样，展示了拥抱新媒体与时并进的一面，却忽视了这些媒体资讯可靠性的风险。 触发证监会作出这决定的，是观影网站Netflix行政总裁黑斯廷斯在个人facebook专页透露，公司每月出租观影时数首越十亿，证监会调查这家上市公司，是否选择性披露股价敏感资料，由于Twitter和facebook在美国已经广泛应用，证监会决定与传统媒介一视同仁。 茉莉花革命催生敍利亚内战，今次是否亲政府的「敍利亚电子部队」「反攻」美国，尚待调查。事件显示在经济上，黑客可以利用这平台混淆市场视听渔利；外交军事上，则可以透过网络战扰乱金融市场。 推特在本港的应用不算广泛，本港证监会无意接纳作为上市公司公布股价敏感消息的平台。作为金融中心，在接纳创新技术方面，保安显然应作头号考虑。