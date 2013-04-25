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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 09:21 BJT

台湾股市：开盘下跌，禽流感通报病例带动医疗保健类股上涨

路透台北4月25日 - 台湾股市周四开盘下跌0.1%，稍早消息指出台湾一名53岁商人前往中国后感染H7N9禽流感，为中国大陆外第一件通报感染病例。

然而，医疗保健和医药类股上涨，盛弘 上涨2.5%。

加权股价指数 开盘报8,015.38点，上日触及逾六周收盘高点。

电子类指数 跌0.3%，金融保险类指数 跌0.6%。(完)

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