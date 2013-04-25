港报社评：岂可将赈灾拨款绑上对抗战车!？--文汇报4月25日

立法会财委会昨晨召开两小时特别会议，审议拨款一亿元予赈灾基金协助四川地震赈灾，由于反对派议员发言时扬言「一个仙都唔俾」，令财委会未能表决赈灾拨款。反对派议员将赈灾拨款绑架上对抗战车，充分暴露他们借地震灾难挑动两地对立，不惜利用一切机会和方式对抗中央、对抗内地，企图破坏两地同胞患难与共的关系。虽然反对派议员的对抗态度并不代表香港社会主流，但却提醒人们，在香港与中央对抗的人虽然面很窄，但确实有，如果让这样的人掌握香港的管治权，「东方之珠还会风采依然」吗？ 反对派议员以偏概全，反对拨款赈济地震灾民，不过是要制造对抗中央、对抗内地的情绪。反对派议员声称，中国身为崛起大国，坐拥33万亿美元的外汇储备，根本无需特区政府「慷纳税人之慨」盲目捐助，扬言「一个仙都唔俾」。然而，发扬人道主义，救危扶困，是国际的通义和文明社会的表现。况且，本着同胞之爱、互相支持，这种血浓于水的关系，值得倍加珍惜。 实际上，香港市民素有乐善好施、守望相助的良好传统。每当内地出现地震、水灾等灾害时，港人都乐意慷慨解囊，共襄善举。而香港每次遭遇困境，中央及内地同胞都对本港提供强大的支持。现在，内地同胞有难，港人更应为善不甘后人，主动为灾民送暖。 反对派扬言「一个仙都唔俾」四川地震灾民，不仅违反人道主义原则和人类良知，而且是将赈灾拨款绑架上对抗中央、对抗内地的战车，对此，广大港人绝不认同。