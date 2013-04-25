《全球商品焦点》禽流感冲击中国家禽消费，损及大豆需求

大豆库存降低通常应该转化为购买量增加，但这一次情况却不是这样。

驻新加坡的国际贸易公司的一名交易经理称，人们不急于买进，通常情况下会这导致积极购买。

大豆经过压榨制成豆粕，豆粕和玉米则用于制作动物饲料。

中国大豆进口下滑，可能会利空芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货价格 。中国的大豆购买量差不多占到全球产量的四分之一。不过受美国旧作大豆供应紧俏影响，指标大豆期货价格录得自9月初以来的最大两周涨幅。

禽流感担忧也可能降低中国的玉米进口。由于国内供应减少，玉米进口料将在10月1日起的2013/14销售年度攀升至600-700万吨的纪录高位。

禽流感最早于3月底在中国金融中心上海及周边省市被发现，但随后东北部和中部地区也爆出疫情。调查人员尚未发现病毒可人际传播。

禽流感爆发之前，上个月发现有约1.6万头死猪漂浮于中国黄浦江上，而且肯德基母公司百胜集团 称，继去年底鸡肉质量问题引起的恐慌过后销售下滑，围绕中国食品安全的担忧加剧。

百胜集团周二提醒，禽流感相关忧虑正在持续打压销售。该公司在中国有逾5,100家餐厅。