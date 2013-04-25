《全球商品焦点》禽流感冲击中国家禽消费，损及大豆需求

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
大豆库存降低通常应该转化为购买量增加，但这一次情况却不是这样。
驻新加坡的国际贸易公司的一名交易经理称，人们不急于买进，通常情况下会这导致积极购买。
大豆经过压榨制成豆粕，豆粕和玉米则用于制作动物饲料。
中国大豆进口下滑，可能会利空芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货价格 。中国的大豆购买量差不多占到全球产量的四分之一。不过受美国旧作大豆供应紧俏影响，指标大豆期货价格录得自9月初以来的最大两周涨幅。
禽流感担忧也可能降低中国的玉米进口。由于国内供应减少，玉米进口料将在10月1日起的2013/14销售年度攀升至600-700万吨的纪录高位。
禽流感最早于3月底在中国金融中心上海及周边省市被发现，但随后东北部和中部地区也爆出疫情。调查人员尚未发现病毒可人际传播。
禽流感爆发之前，上个月发现有约1.6万头死猪漂浮于中国黄浦江上，而且肯德基母公司百胜集团 称，继去年底鸡肉质量问题引起的恐慌过后销售下滑，围绕中国食品安全的担忧加剧。
百胜集团周二提醒，禽流感相关忧虑正在持续打压销售。该公司在中国有逾5,100家餐厅。
分析师称猪肉消费仍然持稳。他们还表示，2010年中国人均动物蛋白消耗量为76.2千克，为亚洲摄入量最高的国家之一。美国2010年的人均动物蛋白摄入量为129.5千克。(完)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。