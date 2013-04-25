中国回应日美夺岛演习，称将坚决应对任何挑衅

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月24日 - 日本证实将同美国于6月在美加利福尼亚海滩举行夺岛作战联合军演，中国周三对此作出回应，指出任何外来压力都不能动摇中国维护国家主权和领土完整的意志和决心。
日本共同社报导称，日本方面周二表示，这是一次夺岛演习，但不针对特定国家。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，“任何外来压力都不能动摇中国政府和人民维护国家主权和领土完整的坚定意志和决心。”
“关于钓鱼岛问题，我们一贯主张通过双边对话磋商妥善管控和解决有关问题，但对于任何挑衅，中方都将坚决应对，”华春莹说道。
周二，中国海监船编队与日本右翼团体船只在钓鱼岛海域上演“猫捉老鼠游戏”，两国政府均对此事提出抗议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。