欧洲金融：英国央行下任总裁卡尼称框架明确是取得政策成功的关键

路透渥太华4月24日 - 下任英国央行总裁卡尼周三表示，他可以从加拿大带到新岗位的一个关键经验是，需要有明确的目标，并就央行究竟想通过政策达成什么具体目标进行沟通。

卡尼表示在2008-2009年加拿大陷入衰退期间，由于具备一个能充分理解的通胀目标，得以帮助决策者直接向民众解释了刺激经济的计划，并提振了信心。卡尼将在今年6月卸任加拿大央行总裁，并于7月就任英国央行总裁。

“我认为核心经验是...明确阐述政策框架的重要性，”卡尼在被问及他会带到英国央行的经验时表示。

“这说起来不算新鲜，但这绝对是必要的，”他在对参议院委员会的证词中表示。