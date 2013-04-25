欧洲金融：英国央行下任总裁卡尼称框架明确是取得政策成功的关键

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透渥太华4月24日 - 下任英国央行总裁卡尼周三表示，他可以从加拿大带到新岗位的一个关键经验是，需要有明确的目标，并就央行究竟想通过政策达成什么具体目标进行沟通。
卡尼表示在2008-2009年加拿大陷入衰退期间，由于具备一个能充分理解的通胀目标，得以帮助决策者直接向民众解释了刺激经济的计划，并提振了信心。卡尼将在今年6月卸任加拿大央行总裁，并于7月就任英国央行总裁。
“我认为核心经验是...明确阐述政策框架的重要性，”卡尼在被问及他会带到英国央行的经验时表示。
“这说起来不算新鲜，但这绝对是必要的，”他在对参议院委员会的证词中表示。
对于卡尼的期望很高，他将面临扭转英国疲弱经济，修复银行业和整顿央行的艰钜任务。(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。