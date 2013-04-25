港报财经评论：坏消息出得七七八八--信报4月25日

坏消息出得七七八八 /习广思

近日投资市场与天气一样阴霾满布，连财爷也感到忧虑。股市骤阴骤晴，昨日出现市场久违了的阳光，一洗霉气。然而，昨天没有数据，没有政策，没有特别消息，港股上升，凭什么？周二晚欧美股市回升，带动恒指夜期急涨，昨日区内股市气氛回暖，日股创下5年新高，中国内地A股跌后回稳，带动港股全面回升。恒指昨天开市后重上22,000点，午市升势持续，以接近全日高位收市，报22,183点，上升376点。大市成交额615亿港元，沽空比率9.8%。市场气氛虽有好转，但恒指仍难言升破下降通道，始终被20天线压住。恒指上周下试21,500点即有反弹，如今拉锯水平上移至22,000点，能否成为支持位有待观望，若论扭转跌势，则仍有22,300点及22,500点两关。昨日二三线股各找理由炒作，比亚迪电子 获大行报告唱好而大升，炒作味浓。多只重磅蓝筹股造好，汇控 、和黄 、新世界 等回升，值得留意。

现阶段仍然是捕捉板块、个股的值博率较高，强势板块如濠赌股、内房股，具季绩效应的家电股、中资电力股。昨日华能 季度盈利理想，股价再见新高。李超人和四叔频频增持，超人增持中聚电池 ，四叔上周再增持恒地 。在这个没有特别消息的交易日，港股气氛回暖，原因何在？欧洲炒政治和减息，美股炒季度业绩，日股继续炒放水，亚洲股市气氛好转，固然是正面因素。此外，有阴谋论指，下周一4月份期指结算，加上中国内地A股休市三日，看好的投资者藉机部署反攻。中资蓝筹股季绩将至，市场看好，这可以是理由，但昨日港股全面回升，并不限于中资蓝筹股。在资金、政策及盈利等因素均欠缺的情况下，港股短期气氛回暖，硬要解释的话，应该就是坏消息出得七七八八。

维持了3个月的拉锯，笼罩中港股市的因素主要是中国经济复苏见顶，换届后政策讯号不明朗，随之而来的是塞浦路斯银行危机及北韩局势，还有中国内地禽流感疫情等。这些噪音，就是财爷提醒各位的凶兆，令市场信心动摇。然而，黄金已经暴跌，大鳄完成部署，确认全球商品需求回落，中国PMI再确认复苏动力减弱，但情况不如想像般坏，市场对风险的恐惧逐渐消化。市场似乎开始憧憬一些改革政策出现，例如昨日憧憬中国内地4G投资加快宽带中国战略，大可解读为国务院人事坐定后，开始展开工作的讯号。

日圆淡友小心被宰 /苏子

本周三凌晨，市场突然传出美联社的Twitter账户有一则白宫发生爆炸及总统奥巴马受伤的震惊金融市场负面消息，并因此对股市、债市、汇市及大宗商品市场造成大幅震动，并令标普500指数迅即下挫约1%，美元则受到避险资金追捧而急升，拖累一众非美元货币下挫；至于金价受美元上升影响而受压，美国国债价格亦急升。不过，上述的消息很快便被证实为虚假，故市场在虚惊一场后，避险情绪迅即回落，而大幅波动的金融市场价格亦迅即返回市场知悉上述消息前的上落水平，逐步平静下来。上述负面消息虽然对金融市场造成短暂的冲击，但却可以视作市场突然有重大危机事故出现时的一场真实演习──原来当市场有重大危机事故出现而陷入一片恐慌时，这时除美元可以值得买入外，连被市场极度看淡的日圆竟然亦受到追捧，反而向来被视作有避险功能的黄金却未能趁机突破1420╱1430美元的重要即市阻力区。

日圆后市的走势是否真的如市场看得那么悲观，故小心稍后美元兑日圆一旦突破100心理关口后，把市场对日圆的悲观情绪进一步推向高峰之际，这时日圆却可能在市场极度悲观下来个反高潮，杀一众看淡者一个措手不及。至于黄金，短期内看来已难有作为了。此外，上述对金融市场可以造成极大震动的危机消息，担心或会再不定期出现。换言之，目前的金融市场正存在高度的不确定性，因为国际大户有可能会制造令人意想不到的负面消息来造世界，故投资者目前宜采取较低的杠杆比率交易策略，切忌Overtrade；否则，若再有负面消息出现但自己却站错边而走避不及的话，随时会招致巨额损失，甚至出现不能翻身的惨况。

由于真实演习告诉我们，市场一旦有危机事故出现，最安全的资产原来仍是美元及美国国债。故投资者在部署汇市的策略时，可以着眼于持有美元长仓，预料所承受的风险较低。短线而言，美汇指数若有效突破本月4日的83.49高位，预料将挑战去年7月所造的84.10高位阻力。