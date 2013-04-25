港报财经评论：短期市况，利炒上落--经济日报4月25日

短期市况，利炒上落 /林瑞芬

炸弹一实一虚，弄致美股于近月相对高位上下摇摆，造成惊险场面，但暂时有惊无险。恒指之造底工程暂且无大风浪，守21,400结算先，弱势反弹波之阻力仍在22,500。即市再看窄些，支持为21,750，破之21,400；守之，反弹，阻力位首级22,250，中期关键22,500。恒指昨收22,183，升376点；大市成交额615亿港元，塘水滚塘鱼。中、德两国4月PMI指数不如人意，不排除保经济稳政策频出台，尤其德国，下半年将进行总理大选，现任默克尔总理可能要先行放手欧盟紧缩政策以转活经济，争取选票。欧洲央行有机会随时放水减息配合。意大利最近终成功选出总统，乃现任总统八十多岁的老人家，相信目的只有一个，就是减少内部政治纷争，尽快选出总理。塞浦路斯债务问题引爆欧债疑虑之高峰期，似乎已过。

中国内地股市及经济，不大生不大死之格局依然，等候更强政策推手启示。中、欧因素渐趋平静，有利港股进行造底工程。港股之跌势由2月4日开始，至上周4月18日似乎暂时作了小结。大市需求更多资金到位，实质利好宏观及货币条件，要一步跨前作V底喷射式反弹攻势动力不足形势，恒指偏于反覆，21,400如不破，在21,400-22,500上落筑底或是4月底至5月初的发展。恒指步趋横行上落势，短期明显较为利好一众个别股份进行超卖反弹，利炒上落局势较明朗。有些反弹，强到吓亲你，如周一爆只长城汽车 不单追回失地，还创新高。周二爆只安东油田服务 ，追失地还创新高，周三幸运儿落在比亚迪电子 ，被摩通唱好急升破顶，收3.88港元，升26%。整理近周股份能急弹又能破顶之股份，大多有一定盈利增长保证。二来，货源归边，之前跌市没太多街外蟹货都可配合轻松上路，如长城汽车大股东持逾65%股份。三来，配合消息，跟消息炒股，消息可以是包括业绩，大行报告和中国内地政策风声。

虽则说，个股之反弹势头不错，但幕后采取更为速战速决的战略，只怕夜长梦多，炒卖势快来。如周一炒灾后重建股一日炒完止，周二炒石油设备股昨又暂止，周三则轮到手机电讯相关股份，今日不担保可不可以仍然强劲攀升。对不善于短炒的投资者，要参与其中，确有难度。稳稳阵阵之推介，周初已刊文建议濠赌股，推介的银河娱乐 都几对办，昨续升3.1%至32.9港元。

华能季绩佳，火电股发亮 /余少文

大市急跌一日后又急反弹，反映大市缺乏消息而反覆。至于市场观望中资股首季业绩，华能国际 盈利胜预期，带动电力股走高，部分更创一年高位，只要煤价继续没有起色，电力股可以继续发亮。A股昨日反弹超过1%，未收复上日失地，但国企指数表现胜A股，全日升209点或2%，收10,634点，收复周二失地，成交额略为降至144亿港元，只有73%主板H股随大市上升。而红筹指数升71点或1.7%，收4,376点，成交额43亿港元，成分股只有华润水泥 股价逆市下跌。随着国指重越牛熊分界线，并升越20天平均线和下降轨，守住现水平可上试11,000点，也是50天平均线附近，但最好出现大成交，才可支持国指结束调整。至于国指会否形成一个大型头肩顶形态，认为国指反弹阻力11,000点是关键，因为营造右肩形态的走势仍在运行，故国指今次反弹，最好升破11,000点。

而国指由去年9月低位8,987点升至2月高位12,354点，以0.618倍调整为10,273点，指数上周低见10,191点便反弹，乐观而言，国指已见底，只是个人偏淡为主。因为目前未见到利好大市的消息，即使PMI预览值也预期中国内地制造业下滑，中国在打债市老虎，会否蔓延有待观望，以及大市将踏入五穷月，始终有戒心。不管如何，国资委主任蒋洁敏要求中国企业今年利润增长要达到10%以上，由于不少央企都持有上市公司，若然上市公司业绩好，央企是可以受惠。但近日已指出，内银股今年平均盈利增长只有10%，中国移动 更会持平而已，除非母公司其他业务录得巨额利润，否则中移动母公司未必能达标，内银股也处于边缘，工、建、中三大行的盈利市有机会少于10%增长；即使是煤炭股今年情况也同样不妙，似乎只有电力股可以肯定达标。

刚公布业绩的华能，今年首季赚25.5亿元人民币，同比升1.8倍，高于市场预期，也高于集团去年上半年的22亿元人民币盈利，以及是去年盈利的44%。盈利急升当然是成本下降所致，业绩也提及一季度燃料成本同比下降，故营业利润率由去年一季的3.8%急升至今年一季的13.2%。不担心煤价未来三季度会急升，但担心包括华能在内的电力股2012年下半年业绩开始好转，2012年下半年可比基数扩大下，电力股今年下半年盈利增长或会放缓，因为盈利放缓或对股价升势带来阻力。