日本已公布经济指标--2013/4/25

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 持平 r -1.0% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.5% -0.6% 4月25日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.3% -0.2% 4月25日 -0.4% 工业生产(m/m) 2月 +0.6% r +0.3% r 4月29-30日 -- 失业率 2月 4.3% @ 4.2% -@-r 4月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 逆差3,624 逆差7,775 5月21日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 2月 +0.8% +2.4% 4月29日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。