《香港报摘》--其他报纸重要消息4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
*明报：
--由比亚迪 出产首批45辆电动的士已经全部以半年期合约租出，并通过香港运输署验车程序，最快5月中之前落地载客。
--台湾证券交易所董事长李述德表示，会参考香港发展人民币产品的模式，现正研究中国内地公司到台湾挂牌(T股)的法规。
--汇控 在香港实行多年、让全体雇员优先以折扣价认购汇控股份的计划已经取消。汇丰发言人表示，新的股份储蓄计划将仅适用于香港，采用新的员工股权计划不是为了削减成本。
*星岛日报：
--发展商新版楼书未能符合即将实施的一手住宅物业销售新例的要求，意味着4月29日新例实施当天全港新盘最少有三天不能销售。
--由香港电视 出售予私募股权公司CVC 的香港宽频，其行政总裁杨主光表示，预期香港宽频最快可能于两年后重新上市。
--政府推出将军澳及大屿山两幅住宅地皮招标，其中以将军澳临海限量地最受市场瞩目，估值逾36亿港元以上。
*苹果日报：
--野村分析员引述思捷 管理层称，公司未来将会为生产线提速，并将产品由设计至上架的过程缩短10个月时间，至约7-8个月。
*东方日报：
--澳优 持股51%的澳优海普诺凯现正计划于荷兰海伦芬购买一幅约12亩土地兴建新的生产设施及作其日后总部，以扩大婴幼儿营养产品的生产能力。
--联交所股权资料，利丰 总裁兼行政总裁乐裕民在本月内三度增持公司股份，最近一次在4月23日以每股平均价9.984港元增持100万股股份；三次增持总共涉资约2,004万港元。
--联交所股权资料，恒基地产 主席李兆基在4月18日按平均每股54.557港元增持恒地108.9万股股份，持股比例升至63.54%。
*文汇报：
--TCL多媒体 今年首季净利1.96亿港元，同比下滑36.6%；同系的TCL通讯 则由盈转亏，录得股东应占亏损2.46亿港元。
--中国海淀 收购昆仑表(Montres Corum)的股权控股公司，代价8,600万瑞士法郎将以现金及发行不超过4.5亿股股份的方式支付。（完）
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(整理 萧萍；审校 雷美珍/林高丽)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。