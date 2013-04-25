《香港报摘》--其他报纸重要消息4月25日

*明报：

--由比亚迪 出产首批45辆电动的士已经全部以半年期合约租出，并通过香港运输署验车程序，最快5月中之前落地载客。

--台湾证券交易所董事长李述德表示，会参考香港发展人民币产品的模式，现正研究中国内地公司到台湾挂牌(T股)的法规。

--汇控 在香港实行多年、让全体雇员优先以折扣价认购汇控股份的计划已经取消。汇丰发言人表示，新的股份储蓄计划将仅适用于香港，采用新的员工股权计划不是为了削减成本。

*星岛日报：

--发展商新版楼书未能符合即将实施的一手住宅物业销售新例的要求，意味着4月29日新例实施当天全港新盘最少有三天不能销售。

--由香港电视 出售予私募股权公司CVC 的香港宽频，其行政总裁杨主光表示，预期香港宽频最快可能于两年后重新上市。

--政府推出将军澳及大屿山两幅住宅地皮招标，其中以将军澳临海限量地最受市场瞩目，估值逾36亿港元以上。

*苹果日报：

--野村分析员引述思捷 管理层称，公司未来将会为生产线提速，并将产品由设计至上架的过程缩短10个月时间，至约7-8个月。

*东方日报：

--澳优 持股51%的澳优海普诺凯现正计划于荷兰海伦芬购买一幅约12亩土地兴建新的生产设施及作其日后总部，以扩大婴幼儿营养产品的生产能力。

--联交所股权资料，利丰 总裁兼行政总裁乐裕民在本月内三度增持公司股份，最近一次在4月23日以每股平均价9.984港元增持100万股股份；三次增持总共涉资约2,004万港元。

--联交所股权资料，恒基地产 主席李兆基在4月18日按平均每股54.557港元增持恒地108.9万股股份，持股比例升至63.54%。

*文汇报：

--TCL多媒体 今年首季净利1.96亿港元，同比下滑36.6%；同系的TCL通讯 则由盈转亏，录得股东应占亏损2.46亿港元。

--中国海淀 收购昆仑表(Montres Corum)的股权控股公司，代价8,600万瑞士法郎将以现金及发行不超过4.5亿股股份的方式支付。（完）

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