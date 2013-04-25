中国个股：招商地产以近50亿元将部分地产项目售予香港上市子公司东力实业

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透上海4月25日 - 中国大型房地产公司--招商地产 周四公告称，将内地部分房产项目公司股权，以近50亿元人民币价格，出售给香港上市子公司东力实业控股 ，后者以发行可换股证券或发行新股支付。
招商地产此次拟出售汇聚公司、华敏投资、乐富投资三家公司100％股权及相关债权；会鹏房地产发展50%股权和债权，而这些子公司涉及招商地产在重庆、佛山，广州和南京四地的八个房地产项目，转让基准价为49.65亿元(折61.77亿港元)。
东力实业将向招商地产子公司发行约61.77亿港元的永久存续可换股证券，作为收购资产的对价，折股价为1.61港元/股(较上一交易日收盘价折价44.5%)，票面零利息；或者向招商地产子公司及其他投资者发行新股38.37亿股，其中向招商地产发行不超过28.97亿股。
招商地产称，由于买卖双方均为控股子公司，因此交易的实施对公司本年度经营成果无重大影响。上述资产注入东力实业，将直接提升东力实业未来的经营业绩，进而为其成为招商地产境外发展平台奠定重要基础。
去年5月，招商地产通过子公司以1.99亿港元对价收购东力实业70.18%股权.
东力实业称,由于招商地产在收购该公司24个月内向其注资，依据香港联交所有关规定将构成反向收购，将被视为首次上市，需走重新上市审批程序。
高盛 亚洲担任东力实力的财务顾问,而招商地产方面的财务顾问为ING银行.
东力实业控股周四早盘报3.06港元，涨5.52%，招商地产A股则跌4.63%，报25.75元。两公司周二和周三临时停牌,因筹划重大事项.(完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。