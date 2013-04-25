中国个股：招商地产以近50亿元将部分地产项目售予香港上市子公司东力实业

路透上海4月25日 - 中国大型房地产公司--招商地产 周四公告称，将内地部分房产项目公司股权，以近50亿元人民币价格，出售给香港上市子公司东力实业控股 ，后者以发行可换股证券或发行新股支付。

招商地产此次拟出售汇聚公司、华敏投资、乐富投资三家公司100％股权及相关债权；会鹏房地产发展50%股权和债权，而这些子公司涉及招商地产在重庆、佛山，广州和南京四地的八个房地产项目，转让基准价为49.65亿元(折61.77亿港元)。

东力实业将向招商地产子公司发行约61.77亿港元的永久存续可换股证券，作为收购资产的对价，折股价为1.61港元/股(较上一交易日收盘价折价44.5%)，票面零利息；或者向招商地产子公司及其他投资者发行新股38.37亿股，其中向招商地产发行不超过28.97亿股。

招商地产称，由于买卖双方均为控股子公司，因此交易的实施对公司本年度经营成果无重大影响。上述资产注入东力实业，将直接提升东力实业未来的经营业绩，进而为其成为招商地产境外发展平台奠定重要基础。

去年5月，招商地产通过子公司以1.99亿港元对价收购东力实业70.18%股权.

东力实业称,由于招商地产在收购该公司24个月内向其注资，依据香港联交所有关规定将构成反向收购，将被视为首次上市，需走重新上市审批程序。

高盛 亚洲担任东力实力的财务顾问,而招商地产方面的财务顾问为ING银行.