中国金融：一季度房地产贷款猛增7,103亿元，占各项贷款增量逾四分之一

路透北京4月25日 - 中国楼市新政实施前的“末班车”效应拉动贷款快速增长。央行最新数据显示，一季度人民币房地产贷款，占同期各项贷款增量的27%，同比多增4,667亿元。

中国人民银行周三发布贷款投向统计报告显示，3月末主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币房地产贷款余额12.98万亿元，同比增长16.4%，较上年末高出3.6个百分点。

总体上看，3月末时金融机构人民币各项贷款余额65.76万亿元，同比增长14.9%，增速比上年同期低0.8个百分点；1季度增加2.76万亿元，同比多增2,948亿元。

数据并显示，同期企业贷款增速减缓，主要是短期流动资金贷款增速高位放缓，中长期贷款增速回升。3月末，全部金融机构本外币企业及其他部门贷款余额51.98万亿元，同比增长14.2%，增速比上年末低0.3个百分点。

其中小微企业贷款增长企稳，小微企业贷款余额11.78万亿元，同比增长13.5%，增速比同期大型和中型企业贷款增速分别高1.6个和1.9个百分点。

按工业类型看，轻工业、服务业中长期贷款增速回升，重工业中长期贷款增速回落；农村（县及县以下）贷款增速回落，但仍高于各项贷款增速；农业和农户贷款增速回升；住户贷款增速继续回升。

国家统计局公布的3月70个大中城市新建住宅销售价格同比和环比涨幅均扩大，据路透测算，分别上涨3.6%和1.2%，高于上月的2.1%和1.1%，且同比和环比上涨的城市个数分别增至67和68个。 (完)

参看详情请点选中国人民银行网站(here年1季度金融机构贷款投向统计报告.pdf) (发稿 李航; 审校 李然/黄凯)