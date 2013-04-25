中国金融：一季度房地产贷款猛增7,103亿元，占各项贷款增量逾四分之一

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透北京4月25日 - 中国楼市新政实施前的“末班车”效应拉动贷款快速增长。央行最新数据显示，一季度人民币房地产贷款，占同期各项贷款增量的27%，同比多增4,667亿元。
中国人民银行周三发布贷款投向统计报告显示，3月末主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币房地产贷款余额12.98万亿元，同比增长16.4%，较上年末高出3.6个百分点。
总体上看，3月末时金融机构人民币各项贷款余额65.76万亿元，同比增长14.9%，增速比上年同期低0.8个百分点；1季度增加2.76万亿元，同比多增2,948亿元。
数据并显示，同期企业贷款增速减缓，主要是短期流动资金贷款增速高位放缓，中长期贷款增速回升。3月末，全部金融机构本外币企业及其他部门贷款余额51.98万亿元，同比增长14.2%，增速比上年末低0.3个百分点。
其中小微企业贷款增长企稳，小微企业贷款余额11.78万亿元，同比增长13.5%，增速比同期大型和中型企业贷款增速分别高1.6个和1.9个百分点。
按工业类型看，轻工业、服务业中长期贷款增速回升，重工业中长期贷款增速回落；农村（县及县以下）贷款增速回落，但仍高于各项贷款增速；农业和农户贷款增速回升；住户贷款增速继续回升。
国家统计局公布的3月70个大中城市新建住宅销售价格同比和环比涨幅均扩大，据路透测算，分别上涨3.6%和1.2%，高于上月的2.1%和1.1%，且同比和环比上涨的城市个数分别增至67和68个。 (完)
参看详情请点选中国人民银行网站(here年1季度金融机构贷款投向统计报告.pdf) (发稿 李航; 审校 李然/黄凯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。