美军高官称中国正劝说朝鲜放弃核武器项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月24日 - 美军参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周三称，中国领导人表示他们正在劝说朝鲜放弃核武器项目。

中国是朝鲜的主要外交和经济盟友，一直不愿向朝鲜施压，且担心一旦朝鲜政权崩溃将有大量难民涌入境内。

但在最近几个月，中国开始对朝鲜的核战威胁及该国领导人金正恩表达不满。

“我将带着这一信心离开这里，即对于朝鲜追求拥有核武器及弹道导弹技术，中国领导层与我们一样关切，他们还让我们放心，他们正在处理此事，和我们一样，”邓普西在访华行程的最后一天对记者说。

“因此，我们认为朝鲜领导层仍有时间放弃进一步挑衅，我们当然也希望他们抓住机会这么做，”他说道。

邓普西称，自金正恩执政以来，朝鲜“挑衅有些持久”。

“我觉得，这意味着误算的风险上升，（局势）升级的风险也增大，”他说道。

“我们的军事姿态是威慑和防备，”他说。“如果他们发动（攻击），我们有能力保护自己、保护我们的人民和设施，我们一直都非常清楚这一点。”（完）