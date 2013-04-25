美军高官称中国正劝说朝鲜放弃核武器项目

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月24日 - 美军参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周三称，中国领导人表示他们正在劝说朝鲜放弃核武器项目。
中国是朝鲜的主要外交和经济盟友，一直不愿向朝鲜施压，且担心一旦朝鲜政权崩溃将有大量难民涌入境内。
但在最近几个月，中国开始对朝鲜的核战威胁及该国领导人金正恩表达不满。
“我将带着这一信心离开这里，即对于朝鲜追求拥有核武器及弹道导弹技术，中国领导层与我们一样关切，他们还让我们放心，他们正在处理此事，和我们一样，”邓普西在访华行程的最后一天对记者说。
“因此，我们认为朝鲜领导层仍有时间放弃进一步挑衅，我们当然也希望他们抓住机会这么做，”他说道。
邓普西称，自金正恩执政以来，朝鲜“挑衅有些持久”。
“我觉得，这意味着误算的风险上升，（局势）升级的风险也增大，”他说道。
“我们的军事姿态是威慑和防备，”他说。“如果他们发动（攻击），我们有能力保护自己、保护我们的人民和设施，我们一直都非常清楚这一点。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。