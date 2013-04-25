韩国央行搞“副业”：办婚礼

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月23日 - 韩国央行的首要任务是决定货币政策和利率，不过今年5月起它有了个“副业”--办婚礼，就在挂着前任央行总裁肖像的央行礼堂里。
据本月稍早公布的内部备忘录，央行工作人员将可利用周末在央行礼堂办婚礼。
央行人事管理部门的负责人说：“礼堂以前也供员工私人用过，但后来出于安全顾虑，就不这么做了。”
“我们现在加强了安保，决定重新开放使用。”
另一名人事官员称，央行礼堂可容纳200人左右，1990年代办过婚礼，他本人就是在这里办的婚礼。
韩国有不少公共机构将其设施对内部员工或公众开放，倡导节俭、朴素的婚礼。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。