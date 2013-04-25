《国际主要央行公开市场操作一览》--4月25日

路透上海4月25日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/24 买入公债 15.75 02/15/2036 - 02/15/2043

4/23 买入公债 9.37 08/15/2023 - 02/15/2031

4/22 买入公债 37.28 01/31/2019 - 03/31/2020

4/19 买入公债 14.84 02/15/2036 - 02/15/2043

4/18 买入公债 33.78 05/15/2020 - 02/15/2023

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年4月11日-2013年5月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约260亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--商品价格下滑加上成长趋疲，令人担心美国通胀可能进一步趋缓，让美国联邦储备理事会(FED，美联储)提早放慢其每月买进850亿美元债券脚步的机率下滑。不过官员们并不像市场那样地担忧通缩。多位美联储官员上周表示，已经准备好加速买进债券以守卫他们的2%通胀目标，这当中也包括强硬派的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔。他们认为通胀持续下滑的情形不会出现。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/24 84天期反向交易 0.27亿美元 0.63%（固定利率）

七天期反向交易 13.00亿美元 0.64%（固定利率）

98天期反向交易 29.77 --

4/23 八天期反向交易 1,104.07 0.75%(固定利率)

八天期定期存款 -2,025.00 0.05%

《本周主要新闻》

--欧洲央行决策者反对有关欧洲应当缓和减支举措力度的提议，并表示尽管该央行仍有降息空间，但降息未必能给经济带来很大帮助。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧指出，通过中止政府债务削减举措来刺激经济，可能只会提高国家的借贷成本，而非激发增长。

--欧洲央行执委科尔周一表示，自上次利率决议以来，欧洲央行尚未见到经济数据回升，但在下周的利率会议前，他不愿详述更多细节。“自从上次会议以来，我们尚未见到改善的迹象，但在下次会议上，我们还是会评估所有可取得的数据，”他在记者会上称。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 67,470

上周三 69,720

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当期变化 -2,250

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四表示，即便激进的购债举动扰动金融市场，也不打算放弃央行2%的通胀目标。黑田东彦对国会称，“公债市场的波动性目前确实很高，”并补充道，如果债券收益率(殖利率)在将来出现不受欢迎的波动，日本央行将做出必要调整，例如微调市场操作等。

**台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行7,040.75亿台币存单，若相较存单到期金额7,034.65亿，存单发行余额增6.1亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,542.5亿台币存单，若相较存单到期金额期1,507亿，存单发行余额增35.5亿。