金属期市：伦铜守在7,000美元上方，因欧央行宽松政策预期带动空头回补

伦铜自周二触及一年半低点每吨6,762.25美元以来一直在进行盘整，但今年迄今仍下跌超过11%。

上海期交所期铜主力8月合约 升1.74%，报每吨50,820元人民币(8,200美元)。

德国4月企业景气判断指数低于预期，且连续第二个月下滑，因德国经济遭欧元区和中国出口市场打击。

欧洲央行决策者反对有关欧洲应当缓和减支举措力度的提议，并表示尽管该央行仍有降息空间，但降息未必能给经济带来很大帮助。

美国3月耐久财(耐用品)订单创下七个月来最大跌幅，衡量企业支出计划的指标也仅是微幅上升，这些最新迹象都说明经济活动放慢。

周三全球最大的镍和钯金生产商--俄罗斯Norilsk Nickel 的一份公司文件显示，其可能会暂停博茨瓦纳Tati镍矿的生产，因镍价大跌。(完)

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