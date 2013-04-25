金属期市：伦铜守在7,000美元上方，因欧央行宽松政策预期带动空头回补

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
伦铜自周二触及一年半低点每吨6,762.25美元以来一直在进行盘整，但今年迄今仍下跌超过11%。
上海期交所期铜主力8月合约 升1.74%，报每吨50,820元人民币(8,200美元)。
德国4月企业景气判断指数低于预期，且连续第二个月下滑，因德国经济遭欧元区和中国出口市场打击。
欧洲央行决策者反对有关欧洲应当缓和减支举措力度的提议，并表示尽管该央行仍有降息空间，但降息未必能给经济带来很大帮助。
美国3月耐久财(耐用品)订单创下七个月来最大跌幅，衡量企业支出计划的指标也仅是微幅上升，这些最新迹象都说明经济活动放慢。
周三全球最大的镍和钯金生产商--俄罗斯Norilsk Nickel 的一份公司文件显示，其可能会暂停博茨瓦纳Tati镍矿的生产，因镍价大跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/梁睿雪; 审校 白云)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。