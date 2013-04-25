台湾债市：五年券殖利率连四日下跌，H7N9禽流感确诊案例鼓舞多头

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透台北4月25日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周四连续四日下跌。台湾爆发首例的境外移入H7N9禽流感确诊案例，令股市上攻气力不足，也带动债市多头攻势再起，殖利率再创下本波下跌以来的低位。
交易商表示，近期的台湾、国际上的经济数据表现皆相当疲弱，对经济复苏的预期已不如早前，且资金仍旧相当宽松，有利债市多头。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 上日三大交易商中，证券商买超逾40亿台币，反而是银行卖超30余亿，而空单增加28亿。交易商认为，银行业的卖超并非持券出脱，而是交易面的进场做空，因此证券商有恃无恐，积极带盘向下。
* 台币兑美元 早盘升逾1角。资金流入似有带动台湾股、债双涨态势。
* 台股 盘初下跌，但仍守住八千点整数关卡，跌势仍有限。
* 寿险业抛售〞持有到期〞项下的公债一事，交易商估计对盘面影响较小。主要是因为主要大型的寿险业者先前调整会计帐目，多将〞持有到期〞项下的公债转列在〞备供出售〞项下，以利公债资本利得得以增列净值加项。
以下为最新相关报导链接：
* 美国债市：公债价格小涨，因数据疲弱且公债标售结果良好
*《综述》美国3月耐久财订单大幅下滑，进一步证明经济增长乏力
*《综述》欧洲央行官员称抛弃撙节政策对欧元区经济没有帮助
* 意大利政经：总统任命中左翼政党副领导人Enrico Letta为政府总理
*《即时观点》韩国第一季GDP录得两年来最快增速，远高于市场预期
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 0.90%-0.92%。
本地时间10:04最新报价： * 102/2殖利率跌1.17基点，报0.9058%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。