台湾债市：五年券殖利率连四日下跌，H7N9禽流感确诊案例鼓舞多头

路透台北4月25日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周四连续四日下跌。台湾爆发首例的境外移入H7N9禽流感确诊案例，令股市上攻气力不足，也带动债市多头攻势再起，殖利率再创下本波下跌以来的低位。

交易商表示，近期的台湾、国际上的经济数据表现皆相当疲弱，对经济复苏的预期已不如早前，且资金仍旧相当宽松，有利债市多头。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 上日三大交易商中，证券商买超逾40亿台币，反而是银行卖超30余亿，而空单增加28亿。交易商认为，银行业的卖超并非持券出脱，而是交易面的进场做空，因此证券商有恃无恐，积极带盘向下。

* 台币兑美元 早盘升逾1角。资金流入似有带动台湾股、债双涨态势。

* 台股 盘初下跌，但仍守住八千点整数关卡，跌势仍有限。

* 寿险业抛售〞持有到期〞项下的公债一事，交易商估计对盘面影响较小。主要是因为主要大型的寿险业者先前调整会计帐目，多将〞持有到期〞项下的公债转列在〞备供出售〞项下，以利公债资本利得得以增列净值加项。

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：公债价格小涨，因数据疲弱且公债标售结果良好

*《综述》美国3月耐久财订单大幅下滑，进一步证明经济增长乏力

*《综述》欧洲央行官员称抛弃撙节政策对欧元区经济没有帮助

* 意大利政经：总统任命中左翼政党副领导人Enrico Letta为政府总理

*《即时观点》韩国第一季GDP录得两年来最快增速，远高于市场预期

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 0.90%-0.92%。