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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 10:16 BJT

台湾汇市：台币早盘走升创近五周盘中高位，受韩元强势带动

路透台北4月25日 - 台币兑美元 周四早盘走升创近五周盘中高位。交易员认为，韩元今日表现强势，带动台币持续走强，令部份原先观望的出口商也进场抛汇，早盘成交量略有增温，料今日主交投暂看29.700-29.800。

今天台币在台北外汇创近五周盘中高位，前波盘中高位为3月19日的29.680。

汇银人士指出，月底消化出口商抛汇卖压，引领台币月底前走升氛围偏浓，加上韩国经济数据表现优于预期激励韩元进一步走强，且人民币兑美元中间价今续创新高也助涨台币，令台币早盘走升力道较市场预期强劲。

台币早盘实际成交区间较上日走升，集中交投区间落在29.720-29.760，上日在29.816-29.821间；上日央行作价收于29.832。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元 盘初走强，反应韩国第一季GDP数据优于预期

* 人民币兑美元中间价再创汇改以来新高

* 台股 开盘下跌0.1%，因台湾惊传首例H7N9确诊病例

* 早盘部分外资汇入，出口商交易略增温

* 早盘交易较上日活络，开盘50分钟成交约1.12亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.700-29.800

最新相关报导链接：

* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.2300元，创2005年汇改以来新高

* 韩国汇市：韩元上涨，因第一季GDP数据优于预期且股市上涨

* 东京汇市：日圆持稳，市场关注日本资本流动数据

* 纽约汇市：欧元兑美元攀升，但在欧洲央行会议前投资人仍谨慎 (完)

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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