台湾汇市：台币早盘走升创近五周盘中高位，受韩元强势带动

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透台北4月25日 - 台币兑美元 周四早盘走升创近五周盘中高位。交易员认为，韩元今日表现强势，带动台币持续走强，令部份原先观望的出口商也进场抛汇，早盘成交量略有增温，料今日主交投暂看29.700-29.800。
今天台币在台北外汇创近五周盘中高位，前波盘中高位为3月19日的29.680。
汇银人士指出，月底消化出口商抛汇卖压，引领台币月底前走升氛围偏浓，加上韩国经济数据表现优于预期激励韩元进一步走强，且人民币兑美元中间价今续创新高也助涨台币，令台币早盘走升力道较市场预期强劲。
台币早盘实际成交区间较上日走升，集中交投区间落在29.720-29.760，上日在29.816-29.821间；上日央行作价收于29.832。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 盘初走强，反应韩国第一季GDP数据优于预期
* 人民币兑美元中间价再创汇改以来新高
* 台股 开盘下跌0.1%，因台湾惊传首例H7N9确诊病例
* 早盘部分外资汇入，出口商交易略增温
* 早盘交易较上日活络，开盘50分钟成交约1.12亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.700-29.800
最新相关报导链接：
* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.2300元，创2005年汇改以来新高
* 韩国汇市：韩元上涨，因第一季GDP数据优于预期且股市上涨
* 东京汇市：日圆持稳，市场关注日本资本流动数据
* 纽约汇市：欧元兑美元攀升，但在欧洲央行会议前投资人仍谨慎 (完)
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。