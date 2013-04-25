拉美经济：拉美国家应改善政策以回应资金流入--世界银行

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透4月24日 - 世界银行拉丁美洲首席分析师Augusto de la Torre周三表示，拉美国家应该要强化其财政状况，并放松货币立场，才能应对不断大量流入的资金。
他在世界经济论坛拉美峰会上对路透表示，拉美地区经济成长强劲，意谓着必须要学着适应较强势的货币。
欧洲和美国的利率处于历史低位，造成投资者过去五年来在新兴市场寻求更高的报酬。
拉美地区经济快速成长，但债务水准相对偏低，且又有财政纪律，根据路透的估计，该地区过去五年来从全球各地吸引了约4,000亿美元的资金投资。
资金流入已导致拉美货币升值，损及出口竞争力，de la Torre表示，拉美国家必须用可以和长期货币走强相容的举措来回应。
“我们必须了解，较强的货币反映了经济基本面的改善，但同时我们必须调整适应这样的情况，”他表示。
“在政治情势允许的情况下，必须要强化财政状况，如此才能调降利率，但不会引发通胀，”他表示。
世界银行预估整体拉美经济今年将成长3.5%，高于去年的3%，但仍低于2007-09年金融危机之前的均值5%。(完)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。