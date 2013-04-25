版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 10:49 BJT

日本债市：美国数据疲软推动日本公债价格上扬，关注两年期日债标售

当日涨跌      上日
                                      最新报价     (基点)      收市价
                                                                  
 两年期公债                              0.000%        +0.0      0.120%
 五年期公债                              0.230%        +0.5      0.225%
 10年期公债                              0.580%        -1.5      0.595%
 20年期公债                              1.465%        -1.5      1.480%
 30年期公债                              1.590%        -1.0      1.600%
 10年期公债期货   <0#JGB:>               144.75       +0.14      144.61
                                                                       
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                                     
 。                                                          
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 梁睿雪/王丽鑫; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐