《全球主要央行动态》--4月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月18日-4月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

商品价格下滑加上成长趋疲，令人担心美国通胀可能进一步趋缓，让美国联邦储备理事会(FED，美联储)提早放慢其每月买进850亿美元债券脚步的机率下滑。不过官员们并不像市场那样地担忧通缩。多位美联储官员上周表示，已经准备好加速买进债券以守卫他们的2%通胀目标，这当中也包括强硬派的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔。他们认为通胀持续下滑的情形不会出现。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，建立泛欧银行联盟是让该地区受困经济稳定的“非常重要的下一步”。杜德利在一场有关跨大西洋经济互相依存的会议上称，欧洲经济前景“看起来不那么光明”，若经济增长没有“相对快迅恢复”，对财政和结构性调整的支持可能进一步被削弱。杜德利再次敦促美国政治人士放松财政政策。

**欧洲**

欧洲央行决策者反对有关欧洲应当缓和减支举措力度的提议，并表示尽管该央行仍有降息空间，但降息未必能给经济带来很大帮助。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧指出，通过中止政府债务削减举措来刺激经济，可能只会提高国家的借贷成本，而非激发增长。

欧洲央行执委科尔周一表示，自上次利率决议以来，欧洲央行尚未见到经济数据回升，但在下周的利率会议前，他不愿详述更多细节。“自从上次会议以来，我们尚未见到改善的迹象，但在下次会议上，我们还是会评估所有可取得的数据，”他在记者会上称。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周六指出，现在要判断欧洲央行是否需要进一步降息仍为时过早，但必须密切注意日本宽松措施的影响。“现在仍为时过早。欧洲有非常宽松的货币政策，现在要判断是否需要进一步措施是为时过早，”诺沃特尼称。

据报导显示，欧洲央行管理委员会委员克诺特表示，欧洲央行若要降息，必先审慎考虑，因利率已经很接近零，已无多少下调空间。“我们对经济所收到的最新资讯并非那么正面，也并不让人认为前景会改善，”根据彭博新闻，克诺特在华盛顿做出这样的评论。

MNI周一援引欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的话称，欧元区通胀正在“大幅”下降，这是欧洲央行决定是否降息的重要依据。 “通胀正在大幅下滑，”冈斯坦西欧向新闻机构MNI称，“这对我们来说当然是个重要的因素，因为通胀往往是首要考虑因素。”

**英国**

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二称，英国经济前景好转；尽管通胀仍然是一个担忧，但英国央行采取灵活方式控制物价上升是正确的。“总的来说，我认为前景比一段时间以来更令人振奋，”麦卡弗蒂称。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周四表示，即便激进的购债举动扰动金融市场，也不打算放弃央行2%的通胀目标。黑田东彦对国会称，“公债市场的波动性目前确实很高，”并补充道，如果债券收益率(殖利率)在将来出现不受欢迎的波动，日本央行将做出必要调整，例如微调市场操作等。

黑田东彦周一称，央行采取货币政策以结束通缩，其他国家接受了他在上周G20会议上的解释。财务大臣麻生太郎也称，日本的政策旨在对抗通缩，日圆走软是这些政策的“副产品”。黑田东彦和麻生太郎在上议院预算委员会作出上述表示。

日本央行上周四表示，将增加每月购买公债频率，由目前的六次提高至八次，以配合央行的刺激措施。央行声明并指出，每月总购买量将维持在最早宣布的7.5万亿(兆)日圆(770亿美元)。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行副总裁洛威周三表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券，作为加深两国金融联系举措的一部分。中国是澳洲最大的贸易伙伴。洛威称，澳洲央行将把约5%的外汇储备投资于中国，而且已经获得了中国人民银行的准许。澳洲央行外汇储备目前在382亿澳元（392亿美元）左右。“投资中国是一个重要的决定，”洛威在驻上海澳洲商会所作的演讲中表示。“这反映出中澳两国经济联系进一步拓宽，金融关系愈发紧密；这让澳洲方面的投资可以更加分散，并且有助于我们对中国金融市场的理解。”

新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。该央行称，新西兰元估值过高，受日本政策提振。今年通胀接近目标区间的底部，但之后逐步攀升。央行称，成长已开始加速，货币前景与3月一致。

**其他**

即将卸任的加拿大央行总裁卡尼周二暗示，他认为短期内并不存在升息压力，称加拿大民众债务水平趋稳而且房屋市场降温，这让他感到“非常振奋”。但央行副总裁麦克勒姆认为，目前还不能说这些风险已经彻底消失。他被认为是最有可能在6月接替卡尼出任央行总裁的人选。

泰国央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan周一表示，央行当前关切泰铢快速升值，但不太可能实施“严苛”措施来加以遏制。其还表示，泰国不应再是低薪资和货币廉价的经济体。他还对路透称，泰铢开始向“脱离基本面”的区域移动，若“大幅脱离基本面”，则央行准备好采取行动。