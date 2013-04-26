《中国债券市场每日交易备忘》--4月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发投资公司15亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和国开行主承 中国航空集团6亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行和农行等主承 新疆天业集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 农二师绿原国有资产5亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA），建设银行主承 中国牧工商集团集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 东阳光实业5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行和农业银行主承 天津药业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 魏桥铝电10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 义马煤业20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中信建投证券16亿元三个月期短融071307004，票面利率3.90% 天津钢管集团5亿元一年期短融041360026，票面利率4.50% 中材水泥3亿元一年期短融041359027，票面利率4.50% 江阴澄星实业集团6亿元一年期短融041364017，票面利率5.04% 广东粤海控股10亿元五年期中票1382204，票面利率4.85% 江西水利投资集团12亿元五年期中票1382203，票面利率5.30% 广东交通集团15亿元15年期中票1382205，票面利率5.39% 四川省中小企业3.2亿元三年期集合票据1383003，票面利率5.80% 财政部260亿元20年期固息国债130009，票面利率3.99% 财政部150亿元九个月期贴现国债139902，参考收益率2.8512% ============================================================================ 三、缴款： 财政部307.9亿元10年期固息续发国债130005，发行价101.44元 农业发展银行200亿元五年期固息金融债130408，票面利率3.91% 温州交通投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380175，票面利率6.05% 大同煤矿集团54亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1380178，票面利率5.20% 浙江新昌县投资12亿元七年期固息债1380180，票面利率6.60% 遵义汇川城市建设8亿元六年期固息债1380181，票面利率6.75% 华电集团40亿元九个月期超短融 海宁资产经营公司10亿元一年期短融 东方证券25亿元三个月期短融 光大证券 20亿元三个月期短融 同方股份 6亿元一年期短融 上海外滩投资开发集团5亿元一年期短融 江苏悦达集团10亿元一年期短融 中化化肥10亿元一年期短融 杭州萧山国际机场5亿元五年期中期票据 云铝股份 3亿元五年期中票 湖北宜化集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 浙江义乌1.5亿元一年期中小企业集合票据1283007到期兑付，票面利率7.00% 交行8.5亿元175天A-1档ABS 061203001到期兑付，票面利率4.20% 五菱电力5亿元一年期短融041254019到期兑付，票面利率5.15% 重庆国有文化资产经营管理公司2亿元一年期短融041256012到期兑付，票面利率4.78% 长电科技 4亿元一年期短融041260022到期兑付，票面利率6.10% 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 重庆市水务17亿元10年期固息债058003付息，票面利率5.05% 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 招商银行 2.13亿元62月ABS 0839014付息，票面利率5.00% 诸城经济开发投资公司10亿元七年期固息债1180099付息，票面利率6.40% 福建漳龙实业3亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年定存基准)中票1182133付息，基本利差2.75% 黑龙江建设集团6亿元三年期中票1182134付息，票面利率6.10% 财政部601.2亿元三年期固息国债120007付息，票面利率2.91% 进出口行200亿元10年期固息金融债120306付息，票面利率4.18% 南充化学工业园投资8亿元七年期固息债1280132付息，票面利率8.16% 句容福地生态科技公司9亿元七年期固息债1280134付息，票面利率8.70% 昆明钢铁控股20亿元八年期附投资人选择权(5+3)固息债1280135付息，票面利率5.78% 中国水务4亿元五年期中票1282120付息，票面利率5.50% 甘肃电力投资集团14亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282121付息，票面利率5.50% 南京港集团4亿元五年期中票1282122付息，票面利率6.01% 绍兴交通投资集团3亿元三年期中票1282123付息，票面利率5.78% 北京城建集团10亿元三年期中票1282124付息，票面利率5.78% 上海通用汽车金融16.51亿元638天浮息(一年定存基准)ABS 061202001付息，基准利差1.8% 交行 16.1亿元540天浮息(一年定存基准)ABS 061203002付息，基本利差1.4% 交行 3.1亿元631天浮息(一年定存基准)ABS 061203003付息，基本利差3% 中行 15亿元605天浮息(一年定存基准)A-1档ABS 061204001付息，基本利差1.60% 中行 10.13亿元697天浮息(一年定存基准)A-2档ABS 061204002付息，基本利差1.50% 中行2.87亿元879天浮息(一年定存基准)B档ABS 061204003付息，基本利差3.10% 上海汽车集团财务公司8.3629亿元394天浮息(一年定存基准)A档ABS 061205001付息，基本利差1.55% 上海汽车集团财务公司1.137亿元515天浮息(一年定存基准)B档ABS 061205002付息，基本利差3.00% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--中共中央政治局常务委员会召开会议研究当前经济形势和经济工作。会议强调，面对新形势，要加强研

判，宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底，要继续实施和用好积极的财政政策和稳健的

货币政策。

国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) =============================================================================