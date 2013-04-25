中国经济： 一季度末城镇登记失业率4.1%，探索31城市的就业统计月报

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透北京4月25日 - 中国人力资源和社会保障部发言人尹成基周四表示，一季度末城镇登记失业率4.1%，就业局势保持基本稳定。同时探索开展31个大中城市就业形势统计月报制度，加强就业失业监测和形势分析。
中国网的直播援引尹成基的话称，1-3月，城镇新增就业人数342万人，城镇失业人员再就业人数137万人，就业困难人员就业人数42万人。3月底，全国社会保障卡持卡人数达到3.69亿人，比上年底增加0.28亿人。
自2010年9月底，中国城镇登记失业率就为4.1%，该数据已持续三年未变。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。