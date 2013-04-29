台湾货币市场：28天期国库券决标贴现率料在0.35%左右

* 决标贴现率预估大区间在0.30-0.39%

* 历年来国库券首发28天期

* 提存期底市场资金仍偏滥

* 周二标售、周四发行、金额150亿台币

路透台北4月29日 - 台湾银行业人士周一表示，预估明天标售的28天期国库券决标贴现率可能在0.35%左右，区间低位见0.30%、高位见0.39%。

路透访谈五家金融机构，包括四家外资银行和一家当地大型金控旗下银行，他们预估本次标售决标贴现率的集中区间在0.35-0.38%；大区间为0.30-0.39%。

继上周91天期国库券得标利率偏低于预期后，市场对28天期国库券标低的预期浓厚，部分当地银行及大型票券商皆已明确表态志在参加，利率标太低的话不一定要拿，反倒是部分外商银行仍有意竞标，因外商银去化资金的管道较本地金融机构有限.

外资银行交易人士表示，由于历年来从未标售过28天期国库券，市场缺乏得标利率参考指标，只能用隔夜拆款利率去推估，加以该券发行量并不多，若有少数银行抢券的话，不排除标低于0.3%的可能性。

〞跟他拼了，帐上放着也是滥在那。〞一家外资银行交易人士说。

不过，少数外商银行资金调度人士认为，对于过分压低利率抢标国库券不感兴趣，且在91天期得标利率过低后，少数外银对此券的抢标意愿略有降低。

台湾央行上周代财政部标售91天期国库券，其决标贴现率为0.43%，低于市场预期的0.5%附近。 创同天期券种自2011年1月初以来的新低，前波低位为2011年1月1日的0.411%。

本期28天期国库券将于周二(30日)标售，周四(5月2日)发行，金额为150亿台币。

以下为2011年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额(亿台币) 决标贴现率 投标倍数

2013年

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月 7日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月 7日 91 250 0.411 4.68

注: * 表不足额发行 (完)

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