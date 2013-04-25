汽车产业：美国共和党议员抨击政府提供电动车制造商Fisker贷款

路透4月24日 - 多位共和党议员表示，美国政府忽略了其贷放给电动车制造商Fisker Automotive的贷款可能出问题的早期警示讯号，并在这家草创公司错过了关键的2011年量产期限后仍继续提供资金。

美国众议院监管委员会委员在周三的一场听证会中引用能源部的文件指出，尽管Fisker未能够按照原定计画在2011年2月推出Karma汽车，但仍接获3,200万美元的款项。

委员们花费了好几个小时的时间诘问现任及前任Fisker高阶主管以及一名能源部官员，深究他们口中所谓的“烂赌”(bad bets)行为，同时质疑一家未经证明的公司是否获得特殊的对待，从而让纳税人的钱面临风险。

运动色彩浓厚的Karma汽车高达10万美元以上的售价，并吸引众多好莱坞巨星加持，亦招致批评。

遭到抨击的是美国能源部于2009年决定提供5.29亿美元贷款，但只换来了失败的结果，一连串的事件与Solyndra公司相呼应；Solyndra是一家由美国政府支持的太阳能产品制造商，该公司于2011年倒闭。

“政府是个很糟糕的风险资本家，”北卡罗来纳州共和党议员Patrick McHenry表示。

多位能源部官员对于这笔汽车业贷款计画提出辩解，称在经济面临严重滑坡时，该计画有助于免于溃散。

但Fisker的问题是近期连串绿能汽车科技破局的最新事件，而去年则有锂电池供应商A123 Systems 的破产事件。

2009年对于混合动力及电动汽车的销售预估远高于实际需求。Karma汽车只卖出了约2,000辆。(完)