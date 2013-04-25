台湾债市：RP利率靠拢区间低位，再下调时机似未出现

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透台北4月25日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四续往区间低位靠拢。由于近期仅有零星几档公司债或公债交割，筹码供应来不及去化市场的庞大资金，令RP利率呈现稳中趋跌之势，惟欲将低档下调，也面临客户的高度抗性。
交易商认为，在券源稀少的状况下，市场仍以到期续作为主，在续约的同时，会将RP利率往区间低档调整，客户也多愿意接受。也有听闻部分证券商将公司债RP利率进一步下调至0.75-0.76%。
“最近公债与公司债到期续约有降1个基点，往区间低点靠拢。但要再向下，客户会说先不要。”一证券商调度人士说。
另一票券商调度人士则称，客户虽然嘴上嫌利率太低，但都不将资金移走。“只靠一张嘴巴，但事实上找不到券。”
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，低档成交比重渐增。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。
今日紧缩因子有交割台湾大 公司债58亿台币、周五(26日)尚有交割20年期公债102/3R金额达300亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。