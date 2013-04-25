台湾债市：RP利率靠拢区间低位，再下调时机似未出现

路透台北4月25日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四续往区间低位靠拢。由于近期仅有零星几档公司债或公债交割，筹码供应来不及去化市场的庞大资金，令RP利率呈现稳中趋跌之势，惟欲将低档下调，也面临客户的高度抗性。

交易商认为，在券源稀少的状况下，市场仍以到期续作为主，在续约的同时，会将RP利率往区间低档调整，客户也多愿意接受。也有听闻部分证券商将公司债RP利率进一步下调至0.75-0.76%。

“最近公债与公司债到期续约有降1个基点，往区间低点靠拢。但要再向下，客户会说先不要。”一证券商调度人士说。

另一票券商调度人士则称，客户虽然嘴上嫌利率太低，但都不将资金移走。“只靠一张嘴巴，但事实上找不到券。”

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，低档成交比重渐增。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。