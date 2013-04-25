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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月25日

路透伦敦4月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种    最新库存         变动
   铜      618,475       -1,900
   锡       14,120         -125
   铅      258,450         -350
   锌    1,086,550       -6,000
   铝    5,159,000       -8,075
   镍      175,764          -96
 铝合金     72,220         -500
 NASAAC    130,100       -1,260
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据          库存分布               品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>           铅      MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>           锡      MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金      MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA      MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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