表格：LME金属库存最新变化--4月25日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降

路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。