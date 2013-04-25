《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=======================================================================================
*国家开发 200 15 9 4/26簿记建档 农业银行 AAA 4/27 4/28
投资公司 国开行
=======================================================================================
*中国航空集团 80 6 9 4/26簿记建档 中国银行 AAA 4/27 4/28
=======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
========================================================================================
新疆天业集团 8 4 12 4/26簿记建档 兴业银行 AA+ 4/27 4/28
========================================================================================
农二师绿原 10 5 12 4/26簿记建档 建设银行 AA 4/27 4/28
国有资产
========================================================================================
中国牧工商集团 4 4 12 4/26簿记建档 兴业银行 AA+ 4/27 4/28
========================================================================================
东阳光实业 11 5 12 4/26簿记建档 中国银行 AA- 4/27 4/28
农业银行
========================================================================================
天津药业集团 9.8 4 12 4/26簿记建档 招商银行 AA- 4/27 4/28
========================================================================================
魏桥铝电 20 10 12 4/26簿记建档 招商银行 AA 4/27 4/28
========================================================================================
义马煤业 50 20 12 4/26簿记建档 中信银行 AA+ 5/2 5/3
========================================================================================
广发证券 135 30 3 4/26招标 工商银行 AAA 4/27 4/28
农业银行等
========================================================================================
东明石化集团 12 6 12 4/27簿记建档 建设银行 AA- 4/28 5/2
浦发银行
========================================================================================
河北建设 30 15 12 5/2簿记建档 农业银行 AAA 5/3 5/6
投资集团 国开行
========================================================================================
上海宝钢包装 5 5 12 5/2簿记建档 交通银行 AA 5/3 5/6
========================================================================================
大连装备制造 30 6 12 推迟发行 兴业银行 AAA -- --
（大连港集团有限公司提供担保）
========================================================================================
湖南五强 8 4 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
产业集团
========================================================================================
湖南富兴集团 10 5 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- --
========================================================================================
山东垦利 10 3 12 推迟发行 北京银行 AA- -- --
石化集团
========================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=========================================================================================
北京基础设施 40 20 5 4/28簿记建档 农业银行 AAA 5/3 5/6
投资公司 中信银行
=========================================================================================
抚顺矿业集团 13 8 5 5/2簿记建档 民生银行 AA 5/3 5/6
=========================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
注:*代表新增.(完)
(整理 吴芳; 审校 丁淑琴/康熙泽)