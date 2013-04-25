版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 17:12 BJT

表格：英国第一季GDP较前季成长0.3%，优于市场预估

实质GDP数值如下(经季节调整，括号内上季数据):

2013年第一季 2012年第四季 第一季预估

较前季% 0.3 -0.3 0.1

较上年同期% 0.6* 0.2 0.3

具体产出数据

第一季较前季(%) 第四季较前季(%) 第一季较上年同期(%)

农林渔业 -3.7 (-0.5) -1.5

矿业/采掘(含石油) 3.2** (-10.7) -9.1

制造业 -0.3 (-1.4) -2.1

工业生产总计 0.2 (-2.1) -2.3

建筑业 -2.5 (0.8) -5.9

服务业

物流,旅店,餐饮 1.1 (-0.6) 2.5

运输存储交通 1.4 (0.9) 0.7

商业,服务和金融 0.2 (0.5) 1.6

政府及其它服务 0.5 (-0.9) 1.2

服务业总计 0.6 (持平) 1.5

* 按年增幅为2011年第四季以来最大

** 矿业/采掘(含石油)按季增幅为2002年第四季以来最大 (完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐