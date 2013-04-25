表格：英国第一季GDP较前季成长0.3%，优于市场预估

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
实质GDP数值如下(经季节调整，括号内上季数据):
2013年第一季 2012年第四季 第一季预估
较前季% 0.3 -0.3 0.1
较上年同期% 0.6* 0.2 0.3
具体产出数据
第一季较前季(%) 第四季较前季(%) 第一季较上年同期(%)
农林渔业 -3.7 (-0.5) -1.5
矿业/采掘(含石油) 3.2** (-10.7) -9.1
制造业 -0.3 (-1.4) -2.1
工业生产总计 0.2 (-2.1) -2.3
建筑业 -2.5 (0.8) -5.9
服务业
物流,旅店,餐饮 1.1 (-0.6) 2.5
运输存储交通 1.4 (0.9) 0.7
商业,服务和金融 0.2 (0.5) 1.6
政府及其它服务 0.5 (-0.9) 1.2
服务业总计 0.6 (持平) 1.5
* 按年增幅为2011年第四季以来最大
** 矿业/采掘(含石油)按季增幅为2002年第四季以来最大 (完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。