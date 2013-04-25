离岸人民币：法国人民币支使量按年大增249%，于欧元区领先--SWIFT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透香港4月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四表示，法国人民币支付的使用量较前一年增加逾一倍，成为欧元区里使用量最大，并显露挑战伦敦离岸人民币中心的竞争力。
SWIFT最新报告显示，至今年3月法国人民币支付的金额较上年同期增长249%，在香港外的国家/地区排第四。法国与中国/香港间各项活动使用人民币支付的比例升高至21.4%，一年前为6.5%。其中95%来自于机构转帐，5%为客户支付。
“这个是个有趣的发展，表明了法国成为欧洲人民币交易中心的动力，”SWIFT环球人民币业务总监Lisa O’Connor说。
她表示，法国使用人民币需求快速成长,反映出其与伦敦竞争离岸中心的潜力。在中英讨论签署换汇协议之际，中法换汇协议的进度以及其对欧元区的影响值得关注。
法国总统奥朗德今日抵中国，中国日报上周报导，与中国签订换汇协议，令巴黎成为离岸中心之一，是奥朗德访中的重要议题之一。目前巴黎的人民币存款达100亿元，在欧洲排名第二，仅次于伦敦。
人民币的使用量持续成长，SWIFT表示，至今年3月在全球主要支付货币中排名13，较前一个月上升一位，作为支付的比重也创下0.74%的新高。
目前中国已经与19个国家地区货币当局达成了货币互换协议，涉及总金额超过2万亿元人民币，从地域上正从亚洲和新兴市场国家向西方国家延伸，但尚无非洲国家。 (完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。