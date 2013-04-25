美国个股：百胜集团高层预计肯德基中国市场销量将在年底前恢复

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透4月24日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 高层在一次电话会议上对分析师表示，预计中国肯德基餐厅销售额将在年底前恢复，有关禽流感爆发的担忧将是短期现象。
百胜集团执行长David Novak表示，根据中国之前发生的健康危机来判断，销售需要六到九个月来恢复。公司已经出台“雷霆行动”，旨在恢复客户对肯德基品牌的信心。
“为中国消费者推出的雷霆行动意味着坚定的决心，”Novak说。他表示，公司已经淘汰了1,000家规模较小的、技术较为落后的鸡肉供应商，并且在电视上打出30秒的广告来宣传质量。
“经烹饪后的鸡肉是安全的。”Novak强调。
百胜集团高管表示，该公司计划在中国继续扩大业务；今年有可能新开700家餐厅。
百胜集团周三收报68.65美元，上涨7%。
若浏览百胜集团业绩，请点选 (完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。