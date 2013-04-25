美国个股：百胜集团高层预计肯德基中国市场销量将在年底前恢复

路透4月24日 - 肯德基母公司百胜集团(Yum Brands) 高层在一次电话会议上对分析师表示，预计中国肯德基餐厅销售额将在年底前恢复，有关禽流感爆发的担忧将是短期现象。

百胜集团执行长David Novak表示，根据中国之前发生的健康危机来判断，销售需要六到九个月来恢复。公司已经出台“雷霆行动”，旨在恢复客户对肯德基品牌的信心。

“为中国消费者推出的雷霆行动意味着坚定的决心，”Novak说。他表示，公司已经淘汰了1,000家规模较小的、技术较为落后的鸡肉供应商，并且在电视上打出30秒的广告来宣传质量。

“经烹饪后的鸡肉是安全的。”Novak强调。

百胜集团高管表示，该公司计划在中国继续扩大业务；今年有可能新开700家餐厅。

百胜集团周三收报68.65美元，上涨7%。