中国个股：招商地产注资50亿元资产予东力实业，打造海外上市平台

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路透上海/香港4月25日 - 央企背景的大型房地产公司--招商地产 收购东力实业 近一年终有注资动作，招商地产周四公告称，将内地部分房产项目公司股权，以近50亿元人民币(61.77亿港元)出售予东力。完成交易后，东力将成为招商地产集团唯一海外上市业务平台。

这亦为这一年来多家内地房地产公司在港“买壳”后，向壳公司注资的首例。

招商地产 此次拟出售汇聚公司、华敏投资、乐富投资三家公司100%股权及相关债权；会鹏房地产发展50%股权和债权，而这些子公司涉及招商地产在重庆、佛山，广州和南京四地的八个房地产项目，转让基准价为49.65亿元。

东力实业将向招商地产子公司发行永久存续可换股证券，作为收购资产的对价，折股价为1.61港元/股(较上一交易日收盘价折价44.5%)，票面零利息；或者向招商地产子公司及其他投资者发行新股38.37亿股，其中向招商地产发行不超过28.97亿股。

招商地产称，由于买卖双方均为控股子公司，因此交易的实施对公司本年度经营成果无重大影响。上述资产注入东力实业，将直接提升东力实业未来的经营业绩，进而为其成为招商地产境外发展平台奠定重要基础。

东力实业本周二暂停股份交易，今天复牌后股价最多曾大涨逾两成，一度攀升至3.5港元的三个月高位。但其后走势逆转，最多倒跌近14%，中午收跌10.69%。招商地产A股则跌3.7%，报26元人民币。

新鸿基金融证券策略师苏沛丰表示，注资消息刺激市场对该股份有所憧憬，然而公司以较大折让发行新股支付代价，令投资者担心遭摊薄。

东力实业称,由于招商地产在收购该公司24个月内向其注资，依据香港联交所有关规定将构成反向收购，将被视为首次上市，需走重新上市审批程序。

东力是次收购的为招商局地产透过香港注册公司瑞嘉持有的内地房地产项目，于去年底的应占资净值约28.52亿元人民币，除税后纯利为10.45亿元。

招商局地产去年4月提出收购从事电子贸易的东力实业，为首家在港“买壳”的内地房地产商，交易于去年6月完成，目前持有东力约70.18%股权。

身兼招商局地产财务总监及东力主席的黄培坤去年8月接受路透访问时表示，招商局集团在香港发展多年，很熟悉市场；而招商地产通过瑞嘉在香港从事投资发展多年，总资产达300亿元人民币，但内地肯定是公司的主战场。

自招商局地产后，多家内房公司包括万科 、中粮地产 、金地 、中国勒泰商业地产、大连万达等。由于受法规所限，收购壳公司后有两年的注资限制，否则可能被视作新上市。