中国新债：时隔近三年国开行拟再发五年浮息美元债，总额不低于5亿美元

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透上海4月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，拟在周日(28日)以数量招标的方式发行今年第一期境内美元债券，计划发行额度不低于5亿美元，期限五年，为浮息金融债。
国开行上一次发行美元债券是在2010年7月8日，当时发行额为4亿美元，为三年期浮息美元债。
公告称，以三个月美元LIBOR为利率基准再加125个基点，采用定息日伦敦时间上午11：00点伦敦同业拆借市场的三个月美元拆放利率。
4月28日至5月8日为分销期，缴款日和起息日为5月8日，美元Libor定息日为付息日前两个工作日，首个定息日为缴款日前两个工作日。
该债将每三个月计息一次，主承销商包括了中国农业银行、招商银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行和兴业银行，副主承销商为中信银行和中国邮政储蓄银行。
因五一假期因素，4月29-5月1日为休息日，本周六(27日)和周日(28日)调整为工作日。(完)
欲浏览相关细节,请点选 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。