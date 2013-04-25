中国新债：时隔近三年国开行拟再发五年浮息美元债，总额不低于5亿美元

路透上海4月25日 - 中国国家开发银行 周四公告，拟在周日(28日)以数量招标的方式发行今年第一期境内美元债券，计划发行额度不低于5亿美元，期限五年，为浮息金融债。

国开行上一次发行美元债券是在2010年7月8日，当时发行额为4亿美元，为三年期浮息美元债。

公告称，以三个月美元LIBOR为利率基准再加125个基点，采用定息日伦敦时间上午11：00点伦敦同业拆借市场的三个月美元拆放利率。

4月28日至5月8日为分销期，缴款日和起息日为5月8日，美元Libor定息日为付息日前两个工作日，首个定息日为缴款日前两个工作日。

该债将每三个月计息一次，主承销商包括了中国农业银行、招商银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行和兴业银行，副主承销商为中信银行和中国邮政储蓄银行。

因五一假期因素，4月29-5月1日为休息日，本周六(27日)和周日(28日)调整为工作日。(完)

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