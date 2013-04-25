更新版-东北亚情势：韩国提议与朝鲜会谈，商讨重启开城工业园问题

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(本文由路透中文网编译提供；新增细节)
路透首尔4月25日 - 韩国周四表示，该国提议与朝鲜(北韩)举行正式会谈，讨论重新开放开城工业园问题。之前由于紧张局势升级，该园区自4月初以来关闭。
这是韩国首次提出与朝鲜直接会谈的正式提议，旨在打破两国在开城工业园项目上的僵局。
朝鲜拒绝韩国工人和供应物品进入该工业园，指责韩国利用该合作项目侮辱其领导层。目前约有180名韩方工人仍在该工业园，据信园区的食品等供应即将耗尽。
“政府今日正式提议举行韩朝政府间的工作级别会谈，以解决影响开城（工业园）工人的人道主义问题，推动该园区正常化，”韩国统一部发言人金炯锡（Kim Hyung-suk）说。
金炯锡要求朝鲜方面在周五上午前作出回应。此举可能惹怒朝鲜，朝鲜曾指责韩国蔑视其好意，从而危及该项目。
由于朝韩关系紧张，朝鲜已从开城工业园撤离约5.3万名本国工人。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。