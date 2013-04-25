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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 12:17 BJT

全球市场：亚股小涨，美国耐用品数据疲软打压美元

4月20日止当周日本投资人卖超外国债券8,626亿日圆，外国投资人转为卖超日股。

美元/日圆 下跌0.1%，至99.37日圆，仍接近100日圆重要关卡，许多交易商认美元升至100日圆只是时间早晚问题。美元指数 跌0.4%。

美国政府周五将公布国内生产总值(GDP)，第一季环比年率料为增长3.0%，由2012年的增长0.4%反弹。

分析师预期第二季增长幅度仅约1.5%左右。

根据截至周三早盘的汤森路透数据，美股标准普尔500指数成分股已公布财报的174家企业中，68.4%优于分析师预测。

美国原油 上涨0.5%，至每桶91.87美元，布兰特原油上涨0.5%，至102.20美元。

现货金 跳涨1.1%，至每盎司1,445.45美元，伦敦期铜 上涨0.4%，至每吨7,060美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)

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