全球市场：亚股小涨，美国耐用品数据疲软打压美元

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
4月20日止当周日本投资人卖超外国债券8,626亿日圆，外国投资人转为卖超日股。
美元/日圆 下跌0.1%，至99.37日圆，仍接近100日圆重要关卡，许多交易商认美元升至100日圆只是时间早晚问题。美元指数 跌0.4%。
美国政府周五将公布国内生产总值(GDP)，第一季环比年率料为增长3.0%，由2012年的增长0.4%反弹。
分析师预期第二季增长幅度仅约1.5%左右。
根据截至周三早盘的汤森路透数据，美股标准普尔500指数成分股已公布财报的174家企业中，68.4%优于分析师预测。
美国原油 上涨0.5%，至每桶91.87美元，布兰特原油上涨0.5%，至102.20美元。
现货金 跳涨1.1%，至每盎司1,445.45美元，伦敦期铜 上涨0.4%，至每吨7,060美元。(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。