中国经济：今年出口难有两位数增长，料未来十年GDP平均增7%--国研中心

路透香港4月25日 - 中国政府智库--国务院发展研究中心主任李伟周四称，尽管1-2月出口增幅达23.6%，但今年中国出口增长难有两位数增幅；他并料未来十年中国年均GDP增速约为7%左右，到2020年GDP比2010年翻两番目标完全能实现。

李伟参加香港一经济论坛时表示，他跟香港经济专家也在讨论（出口商品）“香港一日游”的问题，“1-2月出口增幅达到两位数,...这里面的数据绝不是小数据，里面的问题值得高度重视。预计今年出口增幅难有两位数。”

海关统计显示，中国1-3月累计出口同比增长18.4%，进口同比增长8.4%。贸易的异常增长主要集中在对香港贸易，广东一季度对香港贸易额增长了91.6%，中国一季度对港贸易增长了71% 。

市场对于中国强劲的出口数据表示疑惑，因外需的转好却没有同期带动工业生产恢复，库存的回补也较为缓慢，该数据或存在高估的可能。

国内媒体近期也纷纷对广东外贸数据的异动提出质疑,并援引深圳市经济贸易和信息化委员会官员的话称，官方监测到的实际货物贸易并没有上述统计显示的那么高，这其中涉及到相当数量的境外资金通过“货物空转”进行虚假贸易。

**料未来十年GDP平均增7%**

李伟称，尽管内地面临人口老龄化，劳动力成本上升，潜在金融财政风险增加及国际金融危机影响蔓延等挑战，中国经济低速增长十分有可能变成常态，但中央政府进行战略性调整，着力于经济结构转型和消费升级，经济增长潜力仍巨大，料未来10年内地GDP每年平均增长约7%，而中央政府订下2020年居民收入比2010年增加一倍目标完全可以实现。

他并表示，居民收入增长和消费升级将为中国经济增长提供更多潜力，而基础设施网络化、技术化、信息化等建设都蕴藏巨大投资空间，投资领域在未来30年将出现巨大变化，而节俭的文化传统和人力资本均为经济高增长提供基础条件。

李伟认为，目前中西部地区经济改革得到明显进展，东部与中西部经济增长差距正在收窄，而城镇化率不停提高，令农民收入亦有所提升，并带动经济消费需求上升，政府亦加快政府职能改革，加大发挥市场作用，中国有条件在经济增速为7％的增长平台上保持较长时间。

城镇化是中国新一届政府寄望拉动经济的主要力量，李伟强调，当前新型城镇化建设的重点应在提升质量。