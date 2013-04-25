中国货币市场：七天回购加权利率涨至逾一年高位,但续升动力趋弱

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周四主要回购利率 继续攀升，其中七天期品种最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%。不过随着利率的攀升，以及不少机构今日有例行准备金退款，回购利率继续上行空间或已有限。
交易员并称，本周央行公开市场操作总体而言尚属中性。因虽未有停止正回购或启动逆回购以缓解流动性紧张局面，但量上已有所收敛，并未致资金面“雪上加霜”。
七天期质押式回购 曲线显示，该品种加权利率的最近一次高点出现在去年2月下旬，当时最高曾冲至5.5%附近。
上海一银行交易员称，“今天(资金面感觉)稍微好一点，我们有准备金退款，估计不少家也是。”
她并表示，在流动性紧张情况下，即使退款不增加机构融出愿意，但也会在一定程度上减少借款需求，从而缓和心态。另外，目前七天回购利率等已达到阶段性高位，进一步上行的空间预计有限。
一般情况下，商业银行等存款类金融机构于每月的5日、15日和25日，根据规定时点存款余额变化情况，对缴存的存款准备金进行例行调整，多退少补。
本周央行公开市场一共进行了280亿元人民币的正回购操作，据此计算，本周公开市场将净投放1,240亿元，一改此前连续九周净回笼态势。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 4.3108 4.0872 +22.36
七天 5.0177 4.7353 +28.24
14天 4.8947 4.6567 +23.80 上交所债券回购
其中:一天 20.4000 5.0800 +1532.00
七天 4.2300 4.3100 -8.00
14天 3.7250 4.0000 -27.50 回购定盘利率
其中:隔夜 4.3000 4.1000 +20.00
七天 5.0000 4.7500 +25.00
14天 4.9600 4.6800 +28.00 shibor
其中:隔夜 4.2910 4.0610 +23.00
七天 5.0210 4.7540 +26.70
三个月 3.8857 3.8837 +0.20 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。