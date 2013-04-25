中国货币市场：七天回购加权利率涨至逾一年高位,但续升动力趋弱

路透上海4月25日 - 中国银行间市场周四主要回购利率 继续攀升，其中七天期品种最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%。不过随着利率的攀升，以及不少机构今日有例行准备金退款，回购利率继续上行空间或已有限。

交易员并称，本周央行公开市场操作总体而言尚属中性。因虽未有停止正回购或启动逆回购以缓解流动性紧张局面，但量上已有所收敛，并未致资金面“雪上加霜”。

七天期质押式回购 曲线显示，该品种加权利率的最近一次高点出现在去年2月下旬，当时最高曾冲至5.5%附近。

上海一银行交易员称，“今天(资金面感觉)稍微好一点，我们有准备金退款，估计不少家也是。”

她并表示，在流动性紧张情况下，即使退款不增加机构融出愿意，但也会在一定程度上减少借款需求，从而缓和心态。另外，目前七天回购利率等已达到阶段性高位，进一步上行的空间预计有限。

一般情况下，商业银行等存款类金融机构于每月的5日、15日和25日，根据规定时点存款余额变化情况，对缴存的存款准备金进行例行调整，多退少补。

本周央行公开市场一共进行了280亿元人民币的正回购操作，据此计算，本周公开市场将净投放1,240亿元，一改此前连续九周净回笼态势。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 4.3108 4.0872 +22.36

七天 5.0177 4.7353 +28.24

14天 4.8947 4.6567 +23.80 上交所债券回购

其中:一天 20.4000 5.0800 +1532.00

七天 4.2300 4.3100 -8.00

14天 3.7250 4.0000 -27.50 回购定盘利率

其中:隔夜 4.3000 4.1000 +20.00

七天 5.0000 4.7500 +25.00

14天 4.9600 4.6800 +28.00 shibor

其中:隔夜 4.2910 4.0610 +23.00

七天 5.0210 4.7540 +26.70