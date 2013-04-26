中港股业绩：建设银行首季净利按年增长15.7%，优于市场预期

路透香港4月26日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周五公布，今年首季净利同比增长15.66%，优于市场预期。

建行的公告显示，2013年1-3月净利为595.8亿元人民币，去年同期则为515.12亿元。根据汤森路透综合6名分析师预测，建行首季净利为552亿元。

期内净利息收益率为2.71%，较上年同期上升0.06个百分点，主要原因是手续费及佣金净收入288.94亿元，同比增长18.9%。

3月末的不良贷款率0.99%，较上年末持平。减值准备对不良贷款比率为270.76%，较上年末减少0.53个百分点。

按照最新的资本管理办法，该行资本充足率13.52%，核心资本充足率10.77%。（完）

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