中国房地产：20%交易个税政策或助涨房价，应适时扩大房产税试点--社科院

* 今年调控难度加大，房价仍有较大上涨压力

* 严格执行20%个税政策可能助涨房价

* 应适时扩大房产税试点

路透北京4月25日 - 中国新一轮房地产调控政策进入地方细则实施阶段，市场仍观望交易二手房征收20%个税的执行效果。中国社会科学院周四表示，若从严执行20%个税政策，可能助涨房价上升，并建议适时扩大房产税试点。

社科院在2013房地产蓝皮书中指出，今年房价仍有较大的上涨压力，而20%所得税政策执行力度，持有环节税能否适时推出，将在一定程度上决定今年房价的走势。

“我们认为这个税种（存量住房交易所得税），具有明显的房价助长效应，需要进一步细化，也需要其他政策措施的配合。” 蓝皮书副主编、社科院副研究员李恩平在发布会上表示。

他分析称，若严格执行20%所得税政策，在刚性需求的拉动下，二手住房的价格将在原有价位上税负加成，直接推高二手房价，同时部分原本在存量住房市场实现的刚性购房需求也被迫进入新建住房市场，造成新建住房供需压力，形成需求拉动型的新建住房价格增长，总体房价可能会出现较大幅度的攀升。

但若政策的实施重心转向持有环节税，总体房价可能保持平稳态势或略有回落。

“房地产持有税，在2013年中期以后，当房地产交易环节所得税调控效果不理想甚至可能助长房价的时候，恶化了市场环境的时候，一些大都市区住房持有政策有望加快实施。”李恩平表示。

20%个税政策3月公布后引发市场震动，潜在购房者由于担心政策收紧，成本进一步增加，而集中提前入市，致使成交异常活跃，房价也水涨船高。4月进入实施阶段后，特别严格执行20%个税的案例不多，市场对该政策的执行力度仍在称揣测之中。

另一方面，关于房产税试点的传言近期频频出现，称杭州、深圳等可能成为第二批试点城市，其中杭州试点可能从5月开始实施，但国税总局对此予以否认。

蓝皮书指出，今年住房价格继续上涨压力仍然较大。原因包括，宏观经济回稳复苏和城镇化加速加大房价上涨预期；近两年累积的自住型需求可能随着市场回暖集中释放；调控政策对市场影响效应正逐步减弱；开发商以价换量动力减弱；而且，近两年楼市成交低迷，房地产投资和开发速度放缓，2013年新增供给可能比同年下滑。

面对房价上涨压力，社科院建议，调控政策应继续坚持遏制投机、投资性需求不动摇，坚持实施限购、限贷、限价、征收利得税等措施，适时扩大房产税试点，同时，还应积极探索房地产市场长期平稳健康发展的机制和制度建设。

李恩平指出，房地产调控目标预计会向促进城镇化和改善民生主题倾斜。

考虑民生主题，住房的居住消费功能将被强调，住房投资和投机性需求将被进一步打压。考虑城镇化主题，城乡建设用地有望统筹调控，一些人口快速增长的城镇化地区建设用地，特别是居住用地供应控制有望减轻，部分住房严重供不应求的城市，可能加快居住用地的入市供应。

蓝皮书还预计，2013年房地产用地供应总量将会稳中有增，由于一线城市土地供应不足，以及各地优质地块供应紧张，再加上较为宽松的货币环境，预计2013年地价会继续攀升，且地域差别仍将存在。而房地产投资则将“稳中略升”。

今年一季度，中国房地产市场加速回暖，投资增速升至20%以上，房价也持续攀升，3月70个大中城市新建住宅销售价格同比和环比涨幅均扩大。

浏览房价图表，点选链接：（ link.reuters.com/gyv47t ） (完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)