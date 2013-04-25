中国汇市：人民币即期随中间价同步创新高，但场内观望情绪趋浓

* 人民币即期随中间价同步创历史新高

* 中间价意外跳升，引市场警惕

* 资金净流入持续支撑人民币

* 澳洲外储投资人民币资产强化升值预期

路透北京4月25日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跟随中间价双双创下历史新高。净结汇方向照旧，但中间价意外跳涨也让市场有所警惕，成交热情不高。由于近期中间价快速上涨似难在偏弱的经济数据中找到理由，场内情绪更趋谨慎，希望在后期经济数据和政策面找到指引。

交易员认为，近期公布的外汇占款等数据显示资金保持流入，较大的净结汇给人民币升值持续带来压力。虽然短期升值方向不变，但由于今日中间价高开幅度出人意料，很难揣度央行意图，也因此难以预估后期升值目标。

“中间价开高有些多，比较意外。”上海一大行交易员表示，“感觉近期中间价政策性比较强，没有办法去预测之后的走势。”

他并称，澳洲宣布外汇储备投资人民币资产无疑强化了人民币升值预期，对于客户心理有影响，这在离岸人民币市场已经有所反应，不过对于境内汇市影响有限。一是因为这些投资资金不会从客盘上直接体现，二是即期离涨停板过近，没有更多体现空间。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.1698元，上日收报6.1781元。今日人民币兑美元中间价 为6.2300元，上日中间价为6.2384元。

澳洲央行副总裁洛威周三表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券，作为加深两国金融联系举措的一部分。中国是澳洲最大贸易伙伴。

法国总统奥朗德今天访华。环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)稍早表示，法国人民币支付的使用量较前一年增加逾一倍，成为欧元区里使用量最大，并显露挑战伦敦离岸人民币中心的竞争力。

东京汇市欧元兑美元和日圆周四在亚洲交易时段反弹，因投资者回补欧元空头仓位。此前，因德国数据疲弱，投资者一度做空欧元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2430/55，上日尾盘为6.2475。

北京时间12:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1663/82元，上一交易日尾盘报6.1703元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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