中国债市动态：现券趋暖，公开市场本周净投放提振短期资金面预期

路透北京4月25日 - 中国银行间债市周四现券企稳并趋暖，交易员表示，本周流动性紧张压力不断加码，中国央行通过公开市场净投放资金逾千亿元人民币，虽然对平抑资金利率的效果不是立竿见影，但一定程度提振了机构对短期流动性的的预期。

他们并表示，近期受到监管风暴冲击而一直疲弱的信用债买盘也在逐渐改善，特别是流动性较好的AA+等中高评级券种收益率水平得到部分资金认可。

“（利率债）收益率在下，虽然资金利率高，但是公开市场这周净投放了，市场对未来资金预期还不错。”上海一银行交易员称。

在资金紧绷压力短期难解的情况下，虽然中国央行公开市场周四仍仅进行正回购操作，规模在180亿元人民币，但因本周有1,520亿元的到期资金回流到银行体系，所以当周实现净投放1,240亿元，终结此前连续九周的净回笼。

中国银行间市场周四主要回购利率 继续攀升，其中七天期品种最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%。不过随着利率的攀升，以及不少机构今日有例行准备金退款，回购利率继续上行空间或已有限。

信用债方面，上海一券商交易员表示，今日买盘较前两日要恢复很多，推动收益率下了一点，主体评级在AA+以上，还有部分城投的买盘都不错。他认为，当前债市监管风暴对市场的冲击已经得到部分消化，机构减杠杆的步伐较前期有所放缓，以观望事态发展进程。

在中国债市监管风暴令市场风声鹤唳之际，监管者释放出最新信息。据数位市场人士向路透表示，央行召集会议要求银行等各机构实施内部自查，以防范债券交易风险；同时对代持等敏感问题的未来发展也给予了方向性的指示。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。