国际油市：布兰特原油升至102美元上方的逾一周高位，寄望美国需求

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
美国原油期货 上涨0.51美元至每桶91.94美元，略低于稍早触及的近两周高位。
“我认为价格可能会上涨，因(美国夏季)驾车季将到来、炼厂开工率将增加，且在美国原油和布兰特原油之间的价差持续缩减之际库欣原油库存将会减少，”三菱商事风险主管Tony Nunan表示。
根据能源资料协会(EIA)数据，上周库欣库存仅增加35万桶，低于一些市场人士的预期。然整体中西部原油库存则升至纪录高位。
此外，上周汽油库存锐减390万桶，因炼厂产出意外下滑，也提供额外支撑。分析师预估近减少20万桶。
布兰特原油期货较美国原油期货的升水在周四亚洲盘缩减至10.12美元，为2012年6月以来最低。过去三周大都在10-12美元之间。
但价格涨幅受抑，因市场仍担心全球经济情况及其对石油需求的影响。
美国3月耐久财(耐用品)订单创下七个月来最大跌幅，衡量企业支出计划的指标也仅是微幅上升，这些最新迹象都说明经济活动放慢。
但对于黯淡数据将促使主要央行采取宽松举措的希望，应该可以协助支撑油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。