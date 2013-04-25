国际油市：布兰特原油升至102美元上方的逾一周高位，寄望美国需求

美国原油期货 上涨0.51美元至每桶91.94美元，略低于稍早触及的近两周高位。

“我认为价格可能会上涨，因(美国夏季)驾车季将到来、炼厂开工率将增加，且在美国原油和布兰特原油之间的价差持续缩减之际库欣原油库存将会减少，”三菱商事风险主管Tony Nunan表示。

根据能源资料协会(EIA)数据，上周库欣库存仅增加35万桶，低于一些市场人士的预期。然整体中西部原油库存则升至纪录高位。

此外，上周汽油库存锐减390万桶，因炼厂产出意外下滑，也提供额外支撑。分析师预估近减少20万桶。

布兰特原油期货较美国原油期货的升水在周四亚洲盘缩减至10.12美元，为2012年6月以来最低。过去三周大都在10-12美元之间。

但价格涨幅受抑，因市场仍担心全球经济情况及其对石油需求的影响。

美国3月耐久财(耐用品)订单创下七个月来最大跌幅，衡量企业支出计划的指标也仅是微幅上升，这些最新迹象都说明经济活动放慢。

但对于黯淡数据将促使主要央行采取宽松举措的希望，应该可以协助支撑油价。(完)

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