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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 13:33 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月25日

路透上海4月25日 - 中国央行公开市场本周净投放1,240亿元人民币,结束此前连续九周净回笼，财政存款
上缴高峰与月末因素叠加，令短期资金偏紧，央行遂减力正回购操作以缓和流动性压力。
      
    业内人士并表示，本轮资金紧张时点性特征较为明显，而外汇占款持续增长势头未见减缓，资金面随后还
将逐步恢复较为宽裕的格局，货币政策中性基调仍难改。
    
       以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -6,380
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/20-4/26     900      620        --        280       --       --        +1,240
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/13-4/19     --       870        --      1,010       --       --          -140
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/8-4/12      150      440        --        760       --       --          -170
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/30-4/7      --        50        --        300       --       --          -250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/23-3/29     --        50        --        620       --       --          -570
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/16-3/22     --       400        --        870       --       --          -470
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/9-3/15      --       --         --        440       --       --          -440
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/2-3/8       --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/23-3/1      --       --         --         50       --       --           -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/16-2/22     --       --         --        500       --      8,600      -9,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。
     5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。
     6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周
。(完)

 (整理 边竞；审校 康熙泽)

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