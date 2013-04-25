欧股业绩：沃尔沃第一季获利低于预估，但预期需求增温

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透斯德哥尔摩4月25日 - 全球第二大卡车制造商--瑞典沃尔沃(Volvo) 周四公布第一季获利下滑程度远高于预期，因需求疲弱使销售量跌至2008/2009年金融危机高峰期以来的最低水准。
沃尔沃公布第一季营业利润降至4.82亿瑞典克朗(7,270万美元)，远低于上年同期的62.4亿瑞典克朗，也远不如路透调查分析师预估的20.2亿瑞典克朗。
然沃尔沃指出，已看到几个重要市场需求改善，该季订单接单量出现意外增长。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。