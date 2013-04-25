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市场报道 | 2013年 4月 25日 星期四 13:55 BJT

欧股业绩：沃尔沃第一季获利低于预估，但预期需求增温

路透斯德哥尔摩4月25日 - 全球第二大卡车制造商--瑞典沃尔沃(Volvo) 周四公布第一季获利下滑程度远高于预期，因需求疲弱使销售量跌至2008/2009年金融危机高峰期以来的最低水准。

沃尔沃公布第一季营业利润降至4.82亿瑞典克朗(7,270万美元)，远低于上年同期的62.4亿瑞典克朗，也远不如路透调查分析师预估的20.2亿瑞典克朗。

然沃尔沃指出，已看到几个重要市场需求改善，该季订单接单量出现意外增长。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)

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