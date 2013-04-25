韩国汇市：韩元受GDP数据激励触及一周高位，公债上涨

韩元兑美元盘中高见1,111.2，为上周三以来最高。
交易商表示，海外银行和当地出口商连袂卖出美元，支撑了韩元汇价。一些市场人士表示，在接近1,110水准有一些美元买盘，疑似是政府外汇当局进场阻升韩元。
一首尔外资银行交易员表示，“我想今天除了政府当局外，没有人会想要压低韩元。”
另一名交易员表示，韩国统一部周四愿意与朝鲜(北韩)进行磋商的提议，对韩元是利多消息，因这反映出韩国有意愿打破开城工业园区的僵局。
韩国综合股价指数 涨0.8%，因汽车股领涨。
6月三年期公债期货 涨0.16点报106.92。
五年期公债收益率 和三年期公债收益率 均下跌5个基点。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,112.1 1,117.7
日圆/韩元 11.2074/169 11.2269/341
韩国公债期货 * 106.92 106.76
五年期公债收益率 2.63% 2.68%
三年期公债收益率 2.56% 2.61%
韩国综合股价指数 1,951.60 1,935.31
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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(编译 戴素萍 审校 张若琪)