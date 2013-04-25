台湾债市：五年券殖利率连四跌，首个H7N9案例再度升高风险趋避

路透台北4月25日 - 台湾五年券102/2殖利率周四连续第四日收低。台湾爆发第一例的H7N9禽流感案例， 令风险趋避意识升高，债市殖利率连续第四日下跌，目前已突破所有压力点位，位在所有均线之下。 交易商认为，基本面上经济复苏不如预期，且禽流感疫情意外在台引爆，再度激励多头。继上日跌破年线 之后，五年期公债殖利率今日再下一城、走跌至半年线0.9116%之下。 〞H7N9的担忧，加上经济不如预期，而且市场钱还是很多，短券需求很强。〞一位本地证券商交易员表示 。 目前五年券殖利率已回到3月初殖利率大弹的起涨点--0.90-0.91%的水位，交易商虽不看坏后市，但也多 认为低档空间并不大，初步预估明日交易区间在0.895-0.92%。 台湾卫生署周三表示，已发现首例H7N9禽流感首例境外移入个案。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.76 0.9099 0.9020-0.9101 251.0 10 102/6 -0.85 1.2340 1.2266-1.2350 30.0 20 102/3R -1.59 1.8186 1.8132-1.8210 3.0 不过，尽管首例H7N9禽流感来得意外，但台股加权股价指数 周四收盘仅仅小跌0.02%至8,021.75点 。 交易商认为，台债本波的下跌已回到3月初的殖利率大弹起点，当初在增额发行时拿券的交易商应会想要 出脱持券，殖利率低档震荡难免。 〞股市比我想的要强,...但是就算股、债可以双多，但能够走到什么地步?〞一位外商交易员说。 她并表示，全球股市都有利空不跌的现象，流动性持续偏多是支持股债走多的主因，不过，5月的报税季 节就要到了，货币市场的流动性届时将趋于紧俏，难免动摇目前宽松的货市现况，进一步影响债市多头。 另一位交易员则表示，今日20年增额券的发行前交易中，逐渐可以见到终端买盘的持券兴趣慢慢出笼。这 有利于殖利率后端曲线的定价。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2340 5 102/2 0.9099 2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)