中港股业绩：工行首季净利同比增长12%，优于市场预期

路透香港4月26日 - 全球总资产规模最大银行--中国工商银行 周五公布，今年首季净利按年增长12%，优于市场预期。

工行的公告显示，2013年1-3月净利为687.43亿元人民币，去年同期则为613.4亿元。根据汤森路透综合6名分析师预测，工行首季净利为661亿元。

期内营业收入为1,447.43亿元，同比增长11.29%。利息净收入升8%至1,067.17亿元。手续费及佣金净收入341.85亿元，同比增长19.44%。

3月末不良贷款余额比上年末增加56.62亿元至802.37亿元，不良贷款比率0.87%，比上年末上升0.02个百分点；拨备覆盖率为288.12%。

核心资本充足率11.00%，资本充足率13.68%。（完）

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