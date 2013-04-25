中国金融：一季度资本和金融项目顺差1,018亿美元--外管局

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透北京4月25日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国一季度国际收支经常项目顺差552亿美元，一季度资本和金融项目顺差1,018亿美元。
外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表初步数据显示，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。
2013年一季度国际收支经常项目中，货物贸易顺差659亿美元，服务贸易逆差273亿美元，收益顺差185亿美元，经常转移逆差20亿美元。资本和金融项目中，直接投资净流入294亿美元。
中国2012年中国国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站 here (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。