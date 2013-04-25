中国金融：一季度资本和金融项目顺差1,018亿美元--外管局

路透北京4月25日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国一季度国际收支经常项目顺差552亿美元，一季度资本和金融项目顺差1,018亿美元。

外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表初步数据显示，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。