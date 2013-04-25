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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 15:46 BJT

中国金融：一季度资本和金融项目顺差1,018亿美元--外管局

路透北京4月25日 - 中国国家外汇管理局周四称，中国一季度国际收支经常项目顺差552亿美元，一季度资本和金融项目顺差1,018亿美元。

外管局网站公布的2013年一季度国际收支平衡表初步数据显示，一季度外汇储备资产增加1,571亿美元，在基金组织的储备头寸减少1亿美元。

2013年一季度国际收支经常项目中，货物贸易顺差659亿美元，服务贸易逆差273亿美元，收益顺差185亿美元，经常转移逆差20亿美元。资本和金融项目中，直接投资净流入294亿美元。

中国2012年中国国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站 here (发稿 李文科; 审校 黄凯)

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