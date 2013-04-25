中国期市：现货企稳但需求难升，钢焦板块持续弱势整理

路透北京4月25日 - 中国期市周四呈整体反弹格局，前期重挫的沪铜和橡胶涨幅居前，而钢焦板块未能明显扭转2月以来的弱势，仅小幅回升。分析师表示，工业品在前期恐慌性大跌后已现企稳迹象，但由于下游需求仍无起色，近期料将维持盘整走势。
“随着近期终端需求的缓慢回升，目前无论是钢材还是煤焦的现货价格都基本走稳。”光大期货焦炭研究员唐嘉宾表示，“但需要关注的是需求只是弱势回暖，暂时缺乏较强的反弹动能。”
钢焦板块中，螺纹钢期货涨幅较大，主力1310合约 上涨0.86%，至每吨3,648元，焦炭 和焦煤期货 分别上涨0.8%和0.09%。
值得注意的是，自3月22日上市一个多月来，焦煤期货持续弱势，目前主力合约价格已较上市首日开盘价下跌逾10%。
大连商品交易所数据显示，在上市后的一个月内，焦煤合约总成交额达到8,628.33亿元，日均成交额431.42亿元，与大商所其他工业品上市首月情况相比较，焦煤合约首月成交活跃度最高。
**假期临近，多空减仓明显**
今日期市多数品种出现较明显的减仓现象，分析师表示，由于临近五一假期交易所将上调保证金，此前仓位较重的投机者因此削减持仓，沪铜今日的涨势就与前期空头主力主动获利平仓有关。
沪铜1308合约 收涨2.66%，报每吨51,280元，较周二盘中所及近三年低位已反弹近6%。该合约今日减仓44,946手，但持仓量仍处于315,656手的高位。
中国三大商品交易所此前均宣布，从4月25日结算起将上调各主要期货品种的交易保证金比例并扩大涨跌停幅度，以防范假日期间的外围市场风险。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)