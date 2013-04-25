中国期市：现货企稳但需求难升，钢焦板块持续弱势整理

路透北京4月25日 - 中国期市周四呈整体反弹格局，前期重挫的沪铜和橡胶涨幅居前，而钢焦板块未能明显扭转2月以来的弱势，仅小幅回升。分析师表示，工业品在前期恐慌性大跌后已现企稳迹象，但由于下游需求仍无起色，近期料将维持盘整走势。

“随着近期终端需求的缓慢回升，目前无论是钢材还是煤焦的现货价格都基本走稳。”光大期货焦炭研究员唐嘉宾表示，“但需要关注的是需求只是弱势回暖，暂时缺乏较强的反弹动能。”

钢焦板块中，螺纹钢期货涨幅较大，主力1310合约 上涨0.86%，至每吨3,648元，焦炭 和焦煤期货 分别上涨0.8%和0.09%。

值得注意的是，自3月22日上市一个多月来，焦煤期货持续弱势，目前主力合约价格已较上市首日开盘价下跌逾10%。

大连商品交易所数据显示，在上市后的一个月内，焦煤合约总成交额达到8,628.33亿元，日均成交额431.42亿元，与大商所其他工业品上市首月情况相比较，焦煤合约首月成交活跃度最高。

**假期临近，多空减仓明显**

今日期市多数品种出现较明显的减仓现象，分析师表示，由于临近五一假期交易所将上调保证金，此前仓位较重的投机者因此削减持仓，沪铜今日的涨势就与前期空头主力主动获利平仓有关。

沪铜1308合约 收涨2.66%，报每吨51,280元，较周二盘中所及近三年低位已反弹近6%。该合约今日减仓44,946手，但持仓量仍处于315,656手的高位。