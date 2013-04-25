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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 16:49 BJT

香港数据：3月出口显着反弹按年升11.2%，因亚洲市场增幅强劲

路透香港4月25日 - 香港政府统计处周四公布，今年3月整体出口值和进口值显着反弹，分别按年上升11.2%及11.3%，扭转上月按年录得跌幅的情况，因多个亚洲市场增幅强劲，及去年比较基数偏低所致。

政府发言人指出，展望未来，先进经济体需求持续疲弱，仍然拖累区内的出口活动，外贸环境可能仍会相当不稳定。

“此外，货柜码头工潮对贸易流量的可能影响仍未反映在贸易统计数字中，因为工潮在3月尾才开始。因此，香港的出口表现在未来一段时间可能会较为波动。我们会密切留意相关发展。”发言人说。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年3月 +11.2 +11.3 +11.3

2月 -16.9 -16.8 -18.3

1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9

11月 +10.5 +10.7 +9.0

10月 -2.8 -2.7 +3.3

9月 +15.2 +15.3 +14.9

8月 +0.6 +0.7 +0.9

7月 -3.5 -3.5 -1.8

6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3

12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7

12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4

8-10月 +3.6 +3.6 +6.1

7-9月 +2.5 +2.5 +4.2

6-8月 -1.5 -1.5 +1.5

5-7月 -3.7 -3.8 -1.4

4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1 (完)

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浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选(here) (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)

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